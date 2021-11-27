Новый детский сад открылся в селе Бурашево Тверской области

В Тверской области в селе Бурашево Калининского района открылся детский сад «Cемицветик». Учреждение, построенное по национальному проекту «Демография», рассчитано на 80 мест. Это третий новый детский сад, открывшийся в регионе в 2021 году.

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Новый объект стал вторым зданием Бурашевского детского сада. Введение учреждения в эксплуатацию позволит в полном объеме обеспечить местами детей дошкольного возраста в сельском поселении. В «Cемицветике» — четыре группы, каждая из которых оснащена мебелью и развивающим оборудованием. Предусмотрены залы для занятий театральных и изобразительных студий, музыкальный и спортивный залы, импровизированный театр и выставочные площадки, арт-пространство.

Сейчас детский сад «Cемицветик» посещают 40 детей. На адаптации в группах раннего возраста находятся 12 детей от 1,5 до 3 лет. К концу октября все группы будут укомплектованы полностью.