Новый детский сад на 240 мест открылся во Владивостоке

Во Владивостоке на Патрокле открылся детский сад № 167 по адресу Сочинская, 14. Учреждение дошкольного образования распахнуло свои двери для новых воспитанников — детей от 2 до 6 лет. В первый день работы детский сад принял 60 ребятишек. В первую очередь принимаются дети из семей, проживающих в микрорайоне.

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Всего в детском саду № 167 на Сочинской, 14, будет работать 12 групп на 240 мест. Сейчас они открываются по мере поступления детей и комплектования кадрового состава.

С целью привлечения специалистов дошкольного образования мэрия дополнительно обратилась в профессиональный колледж ДВФУ.