Новый детский сад на 240 мест открылся во Владивостоке
Во Владивостоке на Патрокле открылся детский сад № 167 по адресу Сочинская, 14. Учреждение дошкольного образования распахнуло свои двери для новых воспитанников — детей от 2 до 6 лет. В первый день работы детский сад принял 60 ребятишек. В первую очередь принимаются дети из семей, проживающих в микрорайоне.
Всего в детском саду № 167 на Сочинской, 14, будет работать 12 групп на 240 мест. Сейчас они открываются по мере поступления детей и комплектования кадрового состава.
С целью привлечения специалистов дошкольного образования мэрия дополнительно обратилась в профессиональный колледж ДВФУ.
Источник: http://trud-ost.ru/?p=782759
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