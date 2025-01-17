На Восточной верфи подняли флаг Российской Федерации на первом дальневосточном ярусолове «Наггет»

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На Восточной верфи (управляющая компания — Амурский судостроительный завод ОСК) в торжественной обстановке состоялся подъем государственного флага и передача заказчику судна-ярусолова проекта 03142 «Наггет», строящегося в рамках инвестиционного проекта «Квоты под киль» (20 декабря был подписан акт приема-передачи судна заказчику).

В торжественном митинге приняли участие Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, первый заместитель генерального директора Амурского судостроительного завода — управляющей компании Восточной верфи Юрий Лысенков, управляющий директор Восточной верфи Виталий Клюев, работники предприятия и гости.

Сергей Калитин обозначил огромную роль верфи в решении задач по обновлению рыбопромыслового флота региона, пожелал кораблестроителям не сбавлять заданных темпов производства и новых интересных заказов.

© t.me

Юрий Лысенков отметил, что доля Восточной верфи в гражданском секторе Объединенной судостроительной корпорации в 2025 году составила более 16%, пожелал корабелам дальнейших успехов и большого будущего.

Обращаясь к работникам предприятия и гостям праздника, управляющий директор Восточной верфи Виталий Клюев сообщил, что «Наггет» уже седьмое судно, передаваемое заказчику в рамках программы инвестиционных квот, отметил важное значение труда каждого корабела Восточной верфи для достижения столь значимого результата и пожелал экипажу судна богатых уловов.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в успешное строительство и подготовку заказа судна-ярусолова «Наггет» к передаче заказчику, работники верфи были награждены благодарностями генерального директора Амурского судостроительного завода и грамотами руководства предприятия.

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