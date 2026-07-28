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d-tatarinov Судостроение и судоходство

На судне «Ительмен» поднят флаг

На краболовном судне проекта 03141 поднят государственный флаг Российской Федерации. Церемония поднятия флага состоялась 28 июля 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе Регистра, перед поднятием флага судно прошло полный цикл испытаний, проведённых под техническим наблюдением РС. В ходе этих испытаний была подтверждена полная готовность судна и всех его систем.

Краболов построен на заводе АО «Восточная верфь» под наблюдением специалистов Дальневосточного филиала РС.

Судно предназначено для ловли крабов и креветок. Хранение улова и его транспортировка в порт осуществляется в специальных RSW-танках с охлажденной морской водой.

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Источник: www.korabel.ru

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