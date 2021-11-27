В Воронеже открылся новый детский сад на 300 воспитанников

Новый детский сад расположен по адресу: ул. Артамонова, д. 38/3. Это уже второе дошкольное учреждение, построенное в стремительно развивающемся микрорайоне за последние три года — через забор располагается возведенный в 2019 году детский сад № 25.

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Детский сад № 26 рассчитан на 300 воспитанников, а это 13 групп: 6 из них для малышей ясельного возраста и 7 для ребят старше 3 лет. Сад укомплектован полностью, правда, в первый день его работы деток пришло немного — многие родители еще оформляют необходимые документы, медицинские карты.