Установка по производству серной кислоты мощностью 1,1 млн тонн построена российскими строителями

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В Череповце запущена уникальная по своим характеристикам установка по производству серной кислоты, не имеющая аналогов в России. По своей производительности — 1,1 млн тонн серной кислоты в год установка является мощнейшей в стране. Серная кислота — важнейший компонент в процессе производства фосфорсодержащих удобрений. Работы по сооружению установки, на условиях генерального подрядчика, отвечающего за инжиниринг, проектирование и поставку материалов. выполнил «Трест Коксохиммонтаж» для компании «ФосАгро» — одного из крупнейших в мире производителя минеральных удобрений.

Проект установки выполнили отечественные проектные институты — «Коксохиммонтаж-проект» и Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В.Самойлова. Строительству предшествовала большая исследовательская, научная и инженерная подготовка. Практически все оборудование было изготовлено российскими производителями.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев заявил, что пуск агрегата является завершением масштабной программы развития Череповецкого производственного комплекса компании и выразил благодарность за добросовестный труд, командную работу и профессионализм непосредственным участникам строительства: проектировщикам, строителям, монтажникам, поставщикам оборудования, заводчанам.

«Для всей отрасли промышленного строительства важно, — отметил генеральный директор АО „Трест Коксохиммонтаж“ Сергей Фуфаев — что возведение сложнейшего индустриального объекта выполнено исключительно силами российских строителей, при этом и проектирование объекта и изготовление уникального крупнотоннажного оборудования осуществляли так же отечественные компании. Сооружение такой установки — это серьезный шаг в развитии для всей российской промышленности, и он подтверждает возможности российских строительных компаний.»