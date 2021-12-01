Видеосюжет о закладке двух НИС проекта 17050 на Невском ССЗ

26 ноября 2021 года на Невском судостроительно-судоремонтном заводе прошла церемония закладки двух научно- исследовательских судов проекта 17050 «Профессор Анатолий Елизаров» и «Профессор Петр Моисеев». Мы подготовили видеорепортаж с торжественного мероприятия.

НИС строятся для Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, проект разработало петербургское ПКБ «Петробалт». Контракт с Невским ССЗ ВНИРО заключило в декабре 2020 года. По контракту оба судна должны быть поставлены заказчику в ноябре 2022 года.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/0rWo4e0jJbI