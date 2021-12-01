Медвеженская ВЭС подключена к сети

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С 1 декабря 2021 года Медвеженская ВЭС в Ставропольском крае, сооружённая АО «НоваВинд» (дивизион Росатома), начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Станция имеет установленную мощность 60 МВт и состоит из 24 ветроэнергетических установок.

Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%.

Александр Корчагин, генеральный директор АО «НоваВинд»:

"Медвеженская ветроэлектростанция — наш шестой завершённый ветропарк, строительство которого заняло у нас менее 12 месяцев, от момента получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию. За два года мы ввели уже 720 МВт ветроэнергетических мощностей на юге России, что, безусловно, подтверждает технологическую и организационную эффективность наших проектов и решений. Сейчас перед нами стоит следующий вызов — строительство ветропарков в рамках программы ДПМ 2.0, к требованиям которой мы подошли полностью технически и организационно подготовленными".

Всего до 2027 года Росатом планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.