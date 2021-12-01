В Ростовской области начал работу новый фруктовый центр

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30 ноября в Куйбышевском районе Ростовской области на базе ООО «Рассвет» начал работу новый «Фруктовый центр».

Первые 700 тонн яблок вот-вот отправятся в новый фруктовый центр в Куйбышевском районе на предприятие «Рассвет». Цифра весомая. В будущем комплекс сможет сохранять почти 7,5 тысяч тонн. И это не просто хранилище — здесь яблоки будут проходить весь цикл вплоть до прилавка. Фрукты будут сортировать, упаковывать, и главное — сохранять витамины при помощи специальной технологии охлаждения. Центр построили именно сейчас, спустя четыре года с момента, когда высадили первый гектар.

На данный момент построен фруктовый центр мощностью 2500 тонн хранения. Современное оборудование позволяет сортировать и упаковывать 40-50 тонн яблок в смену.

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«Используя возможности системы капельного орошения, мы с 2018 года приступили к поэтапной реализации проекта по закладке суперинтенсивного сада, — рассказал директор сельхозпредприятия. — На сегодняшний день по итогам четвертого этапа реализации инвестпроекта яблони высажены на площади более 100 гектаров, а к 2023 году общая площадь садов должна у нас в хозяйстве составить более 150 гектаров. Инвестиционные вложения в закладку сада по суперинтенсивной технологии составили 600 млн рублей. Естественно, что рост объемов производства плодовых культур не может происходить без решения вопроса хранения. В связи с этим в прошлом году началась реализация нового инвестиционного проекта „Строительство фруктового центра с сортировочным цехом с линией сортировки и упаковки продукции“ мощностью хранения 5000 тонн».

Специалисты отмечают: приносить плоды в полном объёме яблони начинают через пять-шесть лет. Только в этом году здесь появились полмиллиона новых деревьев. Всего — 10 сортов: от традиционных до европейских. И среди них уникальный — «Розовая леди». Это дорогостоящий эксперимент, отмечают специалисты. Его никогда не выращивали в нашей широте, но донские аграрии это смогли. А ещё добились именно розового окраса.

© don-agro.ru

© don-agro.ru

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