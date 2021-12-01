Первая штатная рота БМПТ «Терминатор» сформирована в составе 90-й танковой дивизии ЦВО

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В российской армии появилось первое штатное подразделение боевых машин поддержки танков «Терминатор». Первая рота, укомплектованная БМПТ, сформирована в Центральном военном округе. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО со ссылкой на сообщение командующего войсками округа Александра Лапина.

В первое штатное подразделение вошли девять БМПТ. Новая рота сформирована в танковом полку 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Урале. По словам Лапина, к лету следующего года в дивизии будет действовать батальон БМПТ, соответственно ожидается поставка новых боевых машин. Сроки поставки пока не сообщаются.

Отметим, что девять БМПТ поступили в дивизию в конце ноября прошлого года для опытной эксплуатации и проведения испытаний вместе с танковыми подразделениями. Задачей тестирования было определить место машины поддержки танков в боевых порядках и задачи, которые она может выполнять в боевых условиях. Испытания проводились в течение этого года, они признаны успешными.

Как пояснили в Минобороны, испытания БМПТ не закончены, машины введены в штат для продолжения тестирования, которое планируется на лето 2022 года. Пока по предварительной информации, военные планируют более масштабные испытания БМПТ как в составе танковых подразделений, так и мотострелковых.

БМПТ «Терминатор» выполнен на шасси танков Т-72 и Т-90. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака»). БМПТ принята на вооружение российской армии в 2018 году.