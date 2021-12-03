Суперкомпьютеры России в рейтинге TOP500 с 2010 по 2021 год

В ноябре 2021 года была опубликована 58 редакция рейтинга 500 самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира. В рейтинг вошли 7 российских суперкомпьютеров.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/IwJgfX6othQ

Россия заняла 9 место в мире по количеству суперкомпьютеров в TOP500. Самым производительным российским суперкомпьютером стал «Червоненкис» компании «Яндекс». Он показал производительность 21,53 петафлопса и занял 19 место. В ноябрьский рейтинг попали ещё два суперкомпьютера «Яндекса» — «Галушкин» (36 место) и «Ляпунов» (40 место), два суперкомпьютера Сбербанка — «Кристофари Нео» (43 место) и «Кристофари» (72 место), один суперкомпьютер МГУ — «Ломоносов-2» (241 место) и один компании МТС — «Grom» (294 место).

© Фото из открытых источников

С 2010 года суммарная производительность российских суперкомпьютеров входящих в Top500 выросла в 90 раз, с 0,815 до 73,72 петафлопс. А производительность самого мощного суперкомпьютера выросла более чем в 60 раз, с 0,35 до 21,53 петафлопс. В 58 редакции рейтинга Россия заняла 8 место в мире по суммарной производительности суперкомпьютеров в TOP500, а доля производительности систем из России от всего TOP500 выросла в 6 раз — до 2,4%, почти повторив результат июня 2010 года, когда доля производительности систем из России достигла 2,51%.

© Фото из открытых источников

С 2010 по 2014 год самым производительным российским суперкомпьютером в TOP500 был «Ломоносов». В 2010 и в 2011 годах он занимал 13 место в рейтинге с производительностью 0,35 и 0,674 петафлопс соответственно. С 2014 по 2019 год самым производительным был «Ломоносов-2» (1,849-2,478 ПФлопс). В 2014 году он смог занять 23 место в рейтинге. С 2019 по 2021 год самым производительным был «Кристофари» (6,669 ПФлопс). Он смог подняться на 29 место. В 2021 году его сменил «Червоненкис» (21,53 ПФлопс). В рейтинге TOP500 он занял 19 место.

© Фото из открытых источников

Самый мощный из общественно известных российских суперкомпьютеров — «Червоненкис» находится в Сасове (Рязанская область). Там же находится и «Ляпунов». Суперкомпьютер «Галушкин» находится во Владимире, а «Кристофари» и «Кристофари Нео» в Москве, в Сколково. Также, в Москве находятся «Ломоносов-2» (МГУ) и ещё один не вошедший в TOP500 — суперкомпьютер Росгидромета России производительностью 1,2 петафлопс.

Автор: Алексей Поветкин