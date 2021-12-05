Чебоксарский завод «Сеспель» запустил производство криогенных танк-контейнеров для СПГ

© sespel.com

Как сообщила пресс-служба ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», предприятие выпускающее специализированные цистерны, запустило производство криогенных танк-контейнеров модели С75D43 T- 75 номинальной емкостью 40850 л., грузоподъемностью 18791 кг, которые предназначены для временного хранения СПГ 2-го класса опасности и транспортировки его железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.

© sespel.com

© www.sespel.com

Новый танк-контейнер С75D43 T- 75 является второй моделью в линейке криогенных танк-контейнеров, выпускаемых чебоксарским предприятием.

Ранее завод освоил выпуск криогенного танк-контейнера модели С75D21 емкостью 19950 л., грузоподъемностью 2800/16200/23100 кг.

© www.sespel.com