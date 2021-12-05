Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах

Модем Гонец-М для Эра-Глонасс © gonets.ru

В России начались испытания модема, который позволит использовать систему «Эра-Глонасс» в труднодоступных регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Спутниковая система «Гонец».

АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») совместно с ЗАО ГК «Навигатор» приступило к испытаниям перспективного модема, который будет использоваться в линейке интеллектуальных навигационных терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что модем будет поддерживать доставку сигнала вызова экстренных служб с помощью альтернативных спутниковых каналов связи. С помощью такого устройства можно будет отправлять экстренные сообщения «ЭРА-ГЛОНАСС» из любой точки России, включая районы с недостаточным или отсутствующим покрытием услугами наземных сетей.

На испытаниях отрабатывается наземная передача данных по тестовому каналу в условиях, приближенных к реальным. Перспективный модем можно будет настроить под определенные параметры, а само устройство сделано максимально компактным и энергоэффективным.

Ранее гендиректор компании «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков сообщил, что система «Глонасс» с помощью спутников «Гонец» сможет оказывать помощь попавшим в беду водителям в отдаленных регионах, где GSM-связь не работает, в особенности тем, кто ездит по зимникам.Система «ЭРА-ГЛОНАСС» предназначена для автоматического или ручного вызова экстренных служб в случае ДТП.

С 2005 года на орбиту выведены 22 спутника «Гонец-М». Следующий запуск трех аппаратов намечается в 2022 году с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный. Еще шесть спутников планируется отправить в космос до 2026 года. Срок активного существования (САС) Космических аппаратов (КА) «Гонец-М» 5 лет.

Многофункциональная система персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М» состоит из 12 низкоорбитальных космических аппаратов (КА) «Гонец-М» (штатная группировка системы включает 12 спутников — по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях) и наземной наземной инфраструктуры в составе 7ми региональных станций, центров управления системой, связным комплексом, управления полетом и баллистикой.

Диаметр зоны радиовидимости каждой Региональной станции системы составляет 4500 км, что позволяет обеспечить 100% покрытие территории России, включая территориальные воды и исключительную экономическую зону, а также большую часть территории Европы и Азии.

Наземная инфраструктура Гонец-Д1М © gonets.ru

МСПСС «Гонец-Д1М» предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.