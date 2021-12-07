201-я российская военная база в Таджикистане получила на вооружение 30 танков Т-72Б3М

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201-я российская военная база в Таджикистане получила на вооружение партию из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, сообщили в Минобороны РФ.

«Батальон модернизированных танков, прибывший на замену устаревшим образцам техники, значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счёт улучшенной манёвренности и бронезащищённости экипажа», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Т-72Б3М оснащён новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, а также системой связи «Акведук» и многоканальным прицелом с тепловизором.

«Кроме того, проведена модернизация боевого отделения танка: установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины. Оснащение танка данными системами позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели», — подчёркивает Минобороны РФ.

В свою очередь, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что современной техникой были оснащены ещё несколько подразделений.

«Три мотострелковых батальона полностью перевооружены на современную боевую технику — БМП-2М и БТР-82А; зенитные подразделения получили новые всепогодные комплексы „Верба“. Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы „Корнет“, снайперские винтовки АСВК-М „Корд“, автоматы АК-12, реактивные пехотные огнемёты повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения», — рассказал Лапин.