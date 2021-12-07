Открыт новый инфекционный корпус военного госпиталя во Владикавказе

© vskmo.ru

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ (ВСК) завершили строительство инфекционного корпуса военного клинического госпиталя Южного военного округа во Владикавказе (Республика Северная Осетия).

Отделение сдано под ключ, полностью оснащено медицинским оборудованием и мебелью. Всего на территории будущего госпитального комплекса появится 30 строений медицинского и хозяйственного назначения.

Сотрудники ВСК закончили строительство двухэтажного инфекционного корпуса на 35 коек (площадь здания — 3840,5 м2, площадь галерей — 453 м2), пункта дезинфекции транспорта, газификационной подстанции, инженерных коммуникаций, выполнили благоустройство территории.

Архитектурно-планировочные решения инфекционного корпуса владикавказского госпиталя позволяют разделить потоки пациентов, надежно изолировать больных, исключить их перекрестное инфицирование. Здесь будут проводить диагностику и лечение в соответствии с современными медицинскими требованиями.

© vskmo.ru

Так, на первом этаже здания расположены изолированные боксы на 20 коек (в том числе, и бокс интенсивной терапии на две койки), кабинеты врачей. Первичный осмотр пациентов будет идти в двух приемно-смотровых боксах, они обеспечены наружными климатическими тамбурами, уборными для пациентов и шлюзом для персонала. Войти в эту зону можно через отдельную галерею, оборудованную пандусом.

После осмотра пациента переводят в бокс или полубокс. В первом случае больные проходят санитарную обработку в санузле бокса. Во втором — в специальных помещениях, расположенных в непосредственной близости от приемно-смотровых помещений.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

Попасть в боксы можно по закрытой галерее. Каждый из них имеет входной тамбур, сообщающийся с санузлом, помещение для пребывания пациента и шлюз для персонала. Перед входом в палату, в шлюзе, персонал надевает защитную одежду, а после выхода — снимает ее здесь же и обрабатывает руки мылом и антисептиком. Для наблюдения за заболевшим предусмотрено смотровое окно. В коридоре расположен пост дежурной медсестры.

На первом этаже также оборудован бокс интенсивной терапии на две койки. Он имеет вход с закрытой галереи через тамбур и помещение для санитарной обработки больного. Здесь организован шлюз с постом медсестры для круглосуточного наблюдения за состоянием пациентов. Рядом расположены помещения для приготовления растворов, лекарств и экспресс-лаборатория.

На втором этаже корпуса — полубоксы на 15 коек, лечебно-диагностическая зона. Здесь же организованы процедурная, круглосуточный сестринский пост, санитарная комната для хранения грязного белья и медицинских отходов, хозяйственные помещения. В лечебно-диагностические кабинеты пациенты могут пройти по закрытой галерее через входные тамбуры, все кабины оснащены шлюзами для персонала.

© vskmo.ru

Еду в госпитале будут готовить централизованно и в термосах доставлять в инфекционный корпус. Принимать пищу пациенты смогут в своих боксах.

В инфекционном корпусе полностью оборудованы кабинеты для врачей, смонтирована современная диагностическая аппаратура. Установлен компьютерный томограф на 16 срезов, аппарат УЗИ, электрокардиограф, подготовлены физиотерапевтический и стоматологический кабинеты.

Весь транспорт, направляющийся к инфекционному госпиталю по отдельному въезду, будет проходить обработку в пункте дезинфекции (одноэтажное здание площадью 65,4 м2).

На территории госпиталя, военные строители возвели газификационную станцию, которая предназначена для производства кислорода из воздуха. Это специальный контейнер, оснащенный современными инженерными системами и пожарной сигнализацией.

© vskmo.ru

Напомним, что к строительству госпиталя на 300 мест во Владикавказе специалисты ВСК приступили в мае 2019 года. По проекту это комплекс зданий из 30 строений медицинского и хозяйственного назначения. Годом ранее была сдана четырехэтажная поликлиника с самым современным оборудованием. Она уже работает и принимает пациентов.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

Информация к размышлению:

История военного госпиталя тесно связана с историей города Владикавказ, возникшего на месте военной крепости, заложенной в 1784 году по указу императрицы Екатерины II. Медицинская помощь личному составу гарнизона того времени оказывалась в палаточном лазарете на 200 коек.

Непосредственно военный госпиталь на 300 коек был развернут 15 июня 1808 года при Александре 1. Врачи госпиталя активно внедряли достижения современной медицины, особенно в борьбе с инфекционными заболеваниями — холерой, дифтерией, проводили профилактическую работу по предупреждению чумы.

Важнейшим событием в истории госпиталя XIX века является посещение Владикавказского военного госпиталя великим русским хирургом Н. И. Пироговым, который провел здесь несколько операций и впервые в истории медицины применил эфирный наркоз при оказании помощи раненым на поле боя.

В настоящее время врачи госпиталя продолжают оказывать медицинскую помощь не только военнослужащим, пенсионерам и ветеранам военной службы и членам их семей, но и гражданам, проходящим военную службу в других федеральных органах исполнительной власти, а также гражданским лицам.