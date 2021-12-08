Железнодорожные войска начали укладку рельсов на участке Дрогошевск-Скалистый на БАМе

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8 декабря на разъезде 2967 участка Дрогошевск — Скалистый Байкало-Амурской магистрали завершена подготовка полностью земляного полотна и укладка рельсошпальной решетки. Произведена первая стыковка железнодорожного пути.

Железнодорожные войска продолжают выполнение задач по реконструкции участка Улак — Февральск Байкало-Амурской магистрали. К выполнению данной задачи на сегодняшний день привлечена группировка в составе 1 500 человек личного состава и 700 единиц современной техники.

Выполнение работ организовано на широком фронте: в полном объеме завершена вырубка леса и очистка полосы отвода, выполнено 845 тыс. куб. м земляных работ, что составляет 113% от плана 2021 года.

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В настоящее время железнодорожные войска ведут работы на семи объектах: на пяти объектах — отсыпка насыпей и разработка выемок земляного полотна, на одном объекте — Разъезд 2905 — Нора — завершается восстановление притрассовой автодороги для обеспечения сооружения насыпи земляного полотна.

9 декабря, в 10:00 по местному времени начнется укладка рельсошпальной решетки на перегоне Огорон — Молдавский протяженностью 12 км.

Железнодорожные войска идут с опережением графика как минимум на 113% в сутки, поэтому и завершить работы планируется не в 2027 году, а уже в 2023-м. Общая протяженность участка Улак — Февральск, за который и отвечают военные железнодорожники, 339 километров. Новую дорогу укладывают параллельно старой.

Между БАМом XXI века и века XX пять метров. В то же время их разделяют 50 лет. Различия между ними не только внешние как шпалы: деревянные и бетонные. Разогнаться здесь можно до 100 км/ч вместо прежних 60. Технология строительства используется прежняя, разработанная еще в 1970-е годы. Работы ведутся с раннего утра и до позднего вечера.

Живут строители БАМа XXI века совершенно в иных условиях, нежели их предшественники, — в блочно-модульных городках, в которых есть все необходимое для комфортного проживания. В условиях вечной мерзлоты жильем обеспечили и технику.

Всего железнодорожным войскам предстоит реконструировать 19 участков железной дороги, в том числе возвести второй главный путь. 17 из них военные готовы сдать уже к концу следующего года.

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