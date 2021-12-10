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Спортивные объекты

Крытый футбольный манеж начал действовать на стадионе «Локомотив» в Челябинске

 © dostup1.ru

Новый спортивный объект торжественно открыли 8 декабря на территории физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив». Он будет круглогодично использоваться для занятий по мини-футболу среди детей и взрослых.

Сообщается, что манеж будет круглогодично использоваться для занятий по мини-футболу среди детей и взрослых. Сооружение из металлоконструкций площадью 792 «квадрата» возвели за три месяца. Манеж включает в себя футбольное поле размером 32 на 16 метров, раздевалки для спортсменов, комнату для тренерского штаба, инвентаря и санузел. Внутри поддерживается комфортная температура.

На стадионе занимаются дети в возрасте от 3 до 14 лет. Именно поэтому возникла необходимость в помещении, где юные спортсмены могли бы тренироваться круглый год.

https://dostup1...ezh_144509.html

Источник: https://yuzd.rzd.ru/ru/6194/page/104069?id=269107

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РЖД, Челябинск, манеж
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