Горнорудный дивизион Росатома начал освоение Количканского месторождения урана

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АО «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ"/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») начало подготовку к эксплуатации Количканского месторождения урана. Пробурена первая скважина. Всего в 2021 году планируется пробурить более 200 скважин.

Технический проект разработки Количканского согласован Центральной комиссией по разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (ЦКР-ТПИ Роснедр). В соответствии с утвержденным проектом, добыча будет производиться способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Жители Баунтовского эвенкийского района Бурятии одобрили планы развития АО «Хиагда», в частности, сооружение и эксплуатацию объекта «Участок подземного выщелачивания на месторождении Количканское», на общественных слушаниях, прошедших в селе Романовка.

Строительство основной инфраструктуры и буровые работы будут завершены в 2022 году.

Первый металл планируется получить уже к концу будущего года.

Инфраструктура для ведения добычных работ на Количканском расположена в границах лицензий двух месторождений — Источного и Количканского. Сегодня на стадии строительства находятся объекты в границах Источного: подъездная автодорога, линии электропередач, магистральные трубопроводы, промежуточные пруды — накопители продуктивных растворов.

«Температура около минус 20 — оптимальная, не мёрзнем. Плановая задача будет выполнена в срок», — сказал матёр бурового участка № 3 АО «РУСБУРМАШ» (буровые работы и строительство объектов на месторождении выполняет эта компания дивизиона) Петр Меньшиков.

«Плановый ввод месторождения предусмотрен стратегией развития предприятия. На Источном дорабатывается залежь и, чтобы мощности локально-сорбционной установки не простаивали, на нее будут направляться растворы с Количканского», — объяснил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Хиагда» Евгений Гурулев.