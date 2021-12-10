Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

Cудоверфь «Звезда» заложила третий ледокольный танкер-газовоз СПГ класса ARC 7

 © sskzvezda.ru

На Cудостроительном комплексе «Звезда» состоялась закладка третьего ледокольного танкера-газовоза СПГ класса ARC 7. Торжественная церемония прошла на территории сухого дока.

На килевую секцию судна была прикреплена символическая закладная табличка. Третий газовоз будет назван в честь Сергея Витте, отечественного государственного деятеля, финансиста, родоначальника русской индустриализации.

Контракты на строительство 15-ти арктических судов-газовозов ледового класса Arc7, предназначенных для вывоза груза с завода «Арктик СПГ-2», были заключены ССК «Звезда» и компаниями группы ВЭБ.РФ в декабре 2019 — июле 2020 года. Резку металла для головного судна серии судоверфь начала в ноябре 2020-го. Основным спонсором проекта и фрахтователем груза является компания «Новатэк».

ССК «Звезда» — первая российская верфь, реализующая проект по строительству подобных судов. Ледокольные танкеры-газовозы предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в арктических условиях благодаря усиленному ледовому классу Arc7 и ледопроходимости до 2,1 метра. Это суда значительных масса-габаритных характеристик: длина- 300 м, ширина — 48,8 м, дедвейт — 81000 т. Мощность силовой установки судна составляет 45 МВт.

Отличительной особенностью танкеров-газовозов является наличие системы хранения СПГ мембранного типа Mark III, лицензию на строительство которой судоверфь также получила впервые в стране, успешно пройдя аудит французской инжиниринговой компании Gaztransport & Technigaz (GTT), специализирующейся на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем удержания для транспортировки и хранения сжиженного газа.

Кроме того, судно будет оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, производства которых также ведется на территории ССК «Звезда» на предприятии «Завод ВРК «Сапфир».
Источник: https://sskzvezda.ru/index.php/ru/n...nyj-tanker-gazovoz-spg-klassa-arc-7

ССК «Звезда» , танкер-газовоз СПГ класса ARC 7
  • Clausson Clausson
    10.12.2116:14:57

    Витте? — графа Полусахалинского?    

    (шутка) Выдающийся был государственный деятель.

    #1244379
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      10.12.2119:32:13

      Очень правильное рещение назвать этот газовоз в честь Сергея Витте!!!

      #1244393
  • visitor331111 . visitor331111 .
    10.12.2116:54:36

    А где можно посмотреть ход строительства всех заложенных на Звезде судов?Искал,искал ссылки в инете и не нашел.Только заметки о том что заложили очередное судно находятся.

    Подскажите если кто-то знает детали/ссылки

    #1244385
    • Clausson Clausson
      10.12.2118:25:57

      А где можно посмотреть ход строительства

      А где вообще можно подсмотреть ход сборочного процесса на каком-либо заводе?

      Или я не понял вашего вопроса?

      #1244389
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,