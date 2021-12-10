Cудоверфь «Звезда» заложила третий ледокольный танкер-газовоз СПГ класса ARC 7

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На Cудостроительном комплексе «Звезда» состоялась закладка третьего ледокольного танкера-газовоза СПГ класса ARC 7. Торжественная церемония прошла на территории сухого дока.

На килевую секцию судна была прикреплена символическая закладная табличка. Третий газовоз будет назван в честь Сергея Витте, отечественного государственного деятеля, финансиста, родоначальника русской индустриализации.

Контракты на строительство 15-ти арктических судов-газовозов ледового класса Arc7, предназначенных для вывоза груза с завода «Арктик СПГ-2», были заключены ССК «Звезда» и компаниями группы ВЭБ.РФ в декабре 2019 — июле 2020 года. Резку металла для головного судна серии судоверфь начала в ноябре 2020-го. Основным спонсором проекта и фрахтователем груза является компания «Новатэк».

ССК «Звезда» — первая российская верфь, реализующая проект по строительству подобных судов. Ледокольные танкеры-газовозы предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в арктических условиях благодаря усиленному ледовому классу Arc7 и ледопроходимости до 2,1 метра. Это суда значительных масса-габаритных характеристик: длина- 300 м, ширина — 48,8 м, дедвейт — 81000 т. Мощность силовой установки судна составляет 45 МВт.

Отличительной особенностью танкеров-газовозов является наличие системы хранения СПГ мембранного типа Mark III, лицензию на строительство которой судоверфь также получила впервые в стране, успешно пройдя аудит французской инжиниринговой компании Gaztransport & Technigaz (GTT), специализирующейся на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем удержания для транспортировки и хранения сжиженного газа.

Кроме того, судно будет оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, производства которых также ведется на территории ССК «Звезда» на предприятии «Завод ВРК «Сапфир».