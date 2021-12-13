Второй скоростной электропоезд «Ласточка» запущен между Москвой и Костромой

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С 12декабря 2021 года между Костромой и Москвой курсирует вторая пара скоростных электропоездов «Ласточка». Удобное расписание позволит привлечь дополнительные потоки туристов, в том числе, детские группы.

Скоростной поезд востребован среди пассажиров. С момента запуска виюле 2020 года перевезено около 300 тысяч человек.

Дополнительный поезд включен в расписание с 12 декабря. Он будет отправляться ежедневно из Москвы в 06:25 и прибывать в Кострому в 10:32. В обратном направлении электропоезд будет отправляться из Костромы в 18:08 и прибывать в столицу в 22:15. Остановки предусмотрены на станциях Ростов, Ярославль, Нерехта. Время в пути — 4 часа 7 минут.

Запуск второй пары скоростных электропоездов «Ласточка» позволит привлечь дополнительные потоки туристов, в том числе, детские группы. Кроме того, данный поезд будет удобен жителям региона, которые учатся и работают в Москве, тем самым смогут комфортно и быстро перемещаться между Костромой и столицей, отмечают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.

В поезде пассажирам предложено 3 класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрено все необходимое, включая подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места для их крепления с кнопкой вызова проводника.