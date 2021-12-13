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Производство

В России началось производство бесспиртовых антисептиков нового поколения для взрослых и для детей

Российская компания «Клинсмарт» запустила производство антибактериального спрея нового поколения в городе Дзержинском Московской области. Главное отличие от представленных на рынке аналогов — отсутствие в составе антисептика спирта, химических добавок и примесей. Выпускаются антибактериальное средство как для взрослых, так и для детей.

Площадь предприятия составляет около 800 кв.мПлощадь предприятия составляет около 800 кв.м © cleansmart.ru

Основным действующим веществом антибактериального спрея CleanSmart является хлорноватистая кислота (HOCl), которую получают на предприятии по лицензированной в США и Ирландии технологии.

«Хлорноватистая кислота — естественный природный компонент, который вырабатывается имунной системой у всех млекопитающих для уничтожения патогенной флоры, представляющей опасность для организма. Данная кислота эффективна против абсолютно всех бактерий и вирусов. Благодаря естественной природной основе, а также отсутствию химических добавок, наш антибактериальный спрей не сушит кожу, как после применения спиртовых антисептиков, может использоваться для детей любого возраста и не имеет ограничений по частоте и длительности использования», — сообщил генеральный директор компании «Клинсмарт» Павел Елфимов.

Производство антисептика включает в себя несколько этапов. Сначала происходит глубокая очистка воды, которая добывается из собственной скважины. Предусмотрено семь степеней очистки, в том числе с использованием ультрафиолетового излучения, перекиси водорода и хлорида натрия, которые помогают убрать из воды лишнее железо и прочие примеси. В результате получается сверхчистая жидкость, которая по своим параметрам превосходит воду, используемую в медицинских целях.

 © cleansmart.ru

Следующий этап — производство концентрата хлорноватистой кислоты на специальном генераторе. При смешивании концентрата с очищенной водой в определенной пропорции получается готовый антисептик с различной концентрацией активного вещества — для взрослых и для детей (у детского средства более низкая концентрация хлорноватистой кислоты).

Для розлива и фасовки продукции были заказаны две производственные линии российского производства, на которых выпускается продукция в пластиковых флаконах объемом 50 мл и 250 мл. Существующие мощности завода позволяют выпускать ежедневно до 70-75 тысяч флаконов объемом 250 мл, а при необходимости объемы можно увеличить в несколько раз.

 © cleansmart.ru

Срок хранения спрея CleanSmart составляет два года, и он практически в три-четыре раза экономичнее обычного спиртового геля, сказал заместитель генерального директора компании «Клинсмарт» Владимир Спирин.

«На данный момент мы поставляем нашу продукцию в сеть магазинов „Перекресток“ и в аптечные сети в Курской и Белгородской областях. В ближайшее время наше средство можно будет купить на всех основных онлайн-площадках, таких как Ozon, „Детский Мир“, Wildberries, Яндекс Маркет и т. п. Помимо этого мы начали сотрудничество с компанией RegStaer, магазины которой представлены в нескольких российских аэропортах, включая Внуково, где наш спрей появится в скором времени. Сейчас мы ведем переговоры еще с рядом розничных и аптечных сетей», — сообщил Владимир Спирин.

 © cleansmart.ru

Производство антисептика CleanSmart в России осуществляется по лицензии американской компании Simple Science. Агентство по охране окружающей среды США (US EPA) включило CleanSmart в список дезинфицирующих средств, эффективных против SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19).
Источник: https://cleansmart.ru/

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Антисептик, антибактериальный спрей, Cleansmart
  • Badassgoliath Badassgoliath
    13.12.2118:52:35

    Агентство по охране окружающей среды США (US EPA) включило CleanSmart в список дезинфицирующих средств, эффективных против SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19).

    Как и обычное мыло.

    #1244508
    • Vladimir SPIRIN Vladimir SPIRIN
      13.12.2123:18:25

      Увы, но Вы неправы.

      Мыло находится в категории средств, которые очищают поверхности СМЫВАЯ с них грязь и органику.

      Далее следуют санитайзеры, которые эффективны против бактерий, но не против вирусов.

      И только потом идут дезинфектанты, которые эффективны как против бактерий, так и против вирусов, включая COVID-19.

      Ознакомиться с оригиналом можно по ссылке на официальный сайт EPA: [ссылки отключены]

      Убедиться в том, что CleanSmart находится в списке средств, эффективных против COVID-19 можно там же.

      Заходим по ссылке [ссылки отключены]

      Нажимаем кнопку Launch, затем в окошке EPA Registration Number вводим 89896-2 и жмем внизу Show results. Voila!

      Более того, именно CleanSmart был первым внесен в этот список в марте 2020 года.

      Отредактировано: Vladimir SPIRIN~00:02 14.12.21
      #1244515
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