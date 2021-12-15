В Тюмени открылся новый многопрофильный медицинский центр с круглосуточным стационаром

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Подразделение медицинского центра «ЮниМед» с амбулаторно-поликлиническим и стационарным отделениями открылось по адресу улица Ямская, 39 15 декабря. Основные профили работы медучреждения — гинекология, урология, ортопедия-травматология, колопроктология и общая хирургия. Госпиталь площадью 2,5 тыс. кв. м сможет принять до 50 тыс. пациентов в год. Строительство провели в короткий срок — всего за полтора года.