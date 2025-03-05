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Первую очередь нового терминала открыли в тюменском аэропорту Рощино 5 марта. По информации пресс-службы воздушной гавани, пассажирам доступны: выходы на посадку внутренних рейсов 1, 1А и 2, 2А; зона выдачи багажа пассажирам внутренних рейсов; зал повышенного комфорта (бизнес-зал); VIP-зал. На втором этаже этой части терминала вскоре заработает предполётный досмотр. Аэропорт носит имя учёного-химика Дмитрия Менделеева, поэтому фасад и интерьеры украшены стилизованными схемами химических элементов. В отделке использованы материалы, имитирующие дерево. Новое здание более просторное и светлое — во многих помещениях установлены панорамные окна. Попасть в аэропорт, пройти регистрацию и досмотр по-прежнему можно только в центральном здании. На этом этапе увеличится только путь к первым двум гейтам, а также в зал повышенного комфорта и бизнес-зал. Все работы по реконструкции аэровокзала запланированы к завершению до 2027 года. Он увеличится почти в два раза, станет современнее и удобнее. Появятся новые стойки регистрации, телетрапы.

© t-l.ru

Предыдущая реконструкция тюменского аэропорта завершилась в 2017 году, а спустя шесть лет стартовало новое строительство.

Новый терминал за месяц до открытия (фото автора) © t-l.ru

Впереди ещё несколько этапов строительства в результате которых аэропорт станет таким.

© t-l.ru

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