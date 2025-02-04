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Город относится к Уральскому Федеральному округу, но расположен на территории Западной Сибири, поэтому иногда возникают споры: Тюмень — это Урал или Сибирь? Мнения и доводы высказываются разные, но сами тюменцы называют себя сибиряками.

Тюмень находится в 320 км от Екатеринбурга, это одна из крупнейших железнодорожных станций Транссибирской магистрали. Тюмень была первым русским городом в Сибири, когда в 1586 году казаки построили здесь небольшой острог. Со временем через город проложили Транссибирскую магистраль. В годы войны здесь сделали единственный в истории летающий танк, в местный сельхозтехникум эвакуировали тело Ленина, а с тюменских котов началась популяция знаменитых Эрмитажных кошек. Сейчас это один из самых крупных городов в России — он занимает 18 место по числу жителей и, по мнению экспертов, в ближайшее время станет ещё одним городом-миллионником.

Город не раз занимал первые места во всевозможных рейтингах: по развитию, качеству строительства дорог, инфраструктуры. С 2001 по 2005 годы губернатором Тюменской области был Сергей Собянин — при нём начали строить знаменитую четырёхуровневую набережную. Тюмень трижды признавали лучшим городом для жизни, она также побеждала в рейтинге самых умных городов.

1. Датой рождения Тюмени считается 1586 год, когда здесь начали строить русский острог — крепость для защиты первых поселенцев. До этого неподалёку находился город Чинги-Тура — столица Тюменского ханства. Здесь же пролегала караванная дорога из Средней Азии в Поволжье — «Тюменский волок». Ко времени освоения Сибири Чинги-Тура уже потеряла своё влияние и в 1581 году столицу ханства взяли штурмом казаками. Для строительства острога выбрали просторный мыс, который был ограничен с запада оврагами и рекой Тюменкой, а с востока — Турой.

Со временем Тюмень превратилась из гарнизонной крепости в крупный сибирский центр производства и торговли. В 1885 году здесь появилась железная дорога, а в 1913 — ответвление Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороги в мире. В годы войны в области было развёрнуто 23 госпиталя, из них 15 в самой Тюмени. Здесь оказали помощь 70 тысячам раненых бойцов. А с 1944 года официально появилась Тюменская область. Сейчас в городе проживает более 860 тысяч человек — по словам экспертов, это потенциальный миллионник.

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2. «Тюменский мост Влюблённых» — вантовый пешеходный мост через Туру.

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3. Изначально мост называли Пешеходным, но в 2003 году здесь организовали флешмоб — конкурс на самый долгий поцелуй. С тех пор мост начали называть «Мост Влюблённых». Сначала название прижилось в народе, а затем и на официальном уровне. Сейчас на перила принято вешать замки во время свадьбы. Примерно раз в два года замки срезают, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию.

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4. Набережная реки Туры. Набережную начали проектировать ещё при Сергее Собянине. Это первая четырёхуровневая набережная в России.

На самой набережной увековечена история города — в барельефах и скульптурах с историческими личностями и значимыми событиями. Есть здесь основатели крепости Василий Сукин и Иван Мясной, картограф Сибири Семён Ремезов, Витус Беринг, который трижды бывал в Тюмени, а в одном из путешествий открыл Берингов пролив. Здесь можно увидеть и барельефы с изображениями охоты древних людей, поселенцев города Чимги-Тура, отряда атамана Ермака, первых студентов. Все вехи истории Тюмени — на этой набережной.

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5. Свято-Троицкий мужской монастырь появился в Тюмени в 1616 году. К тому времени здесь уже была Ильинская церковь, а в 1620 году появился и первая женская монашеская община (современный Богородично-Рождественский Ильинский женский монастырь).

В 1705 году в Тюмени был большой пожар, в котором сгорел практически весь город — в том числе и Спасо-преображенская церковь. В Тюмени тогда не планировали каменное строительство, но в 1706 году местный митрополит просил разрешения у Петра I построить небольшую каменную церковь при монастыре. Разрешение дали и церковь возвели к 1715 году. Это было третье каменное строение в городе — после каменных амбаров для казны и Благовещенской соборной церкви.

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6. После революции Свято-Троицкий мужской монастырь закрыли, а затем передали для размещения военных Тюменского гарнизона. Снова монастырь начал действовать в 1995 году.

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7. Цветной бульвар в Тюмени — это пешеходная развлекательная зона в центре города. Раньше здесь был городской сад, который затем стали называть Центральным парком. В 2004 году парк полностью перестроили — убрали стадион, часть деревьев. На освободившемся месте построили цирк, спортивный комплекс, а в центре — фонтан «Времена года», самый большой в Тюмени. Памятник Пушкину перенесли в центр семейного чтения на улице Газовиков.

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8. Новогодняя композиция «Белые медведи СУЭНКО» в Тюмени впервые появилась в городе в 2019 году. В композиции мама-медведица, три медвежонка и светящиеся ели. Шестиметровую маму-медведицу зовут Матильда Потаповна, а четырёхметровых медвежат — Умка, Пломбир и Топтыжка.

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9. Цветной бульвар поначалу назывался просто Пешеходным, но в 2007 году провели народное голосование и новую прогулочную зону переименовали. На территории организовано 5 площадей и сейчас именно здесь проводится большинство городских праздников. Фасадом на бульвар выходит здание городской администрации.

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10. Администрация Тюмени.

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11. Центральная площадь Тюмени.

К середине 19 века Тюмень расширилась и администрация решила организовать одну большую площадь и перенести на неё всю торговлю с других рынков. В начале 20 века в центре возвели часовню в память о царе Александре II. Часовня стояла здесь до 1950-х годов, а затем её снесли, чтобы сделать Центральную площадь. В 1941 году в Тюмень эвакуировали оборудование завода № 241 и опытно-конструкторское бюро № 31 Олега Антонова Тушинского завода авиационной промышленности. Именно здесь был построен первый в мире «крылатый танк». Сейчас в середине площади находится памятник Ленину, а саму площадь окружают здание Администрации Тюменской области, управление МВД, областная Дума и Нефтегазовый университет.

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12. Правительство Тюменской области.

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13. Цветной бульвар.

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14. Водонапорная башня в Тюмени построена ещё в 1916 году. В первые годы существования 25-метровая башня была самым высоким зданием в городе.

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15. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа и Тюменской области.

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16. В годы войны в Тюмени создали первый в мире «Летающий танк» — А-40. По задумке авторов к облегчённой версии танка Т-60 крепились крылья, а затем при помощи самолёта-буксировщика разгоняли до нужной скорости. После приземления боевая машина должна была освобождаться от крыльев и использоваться десантниками.

Первую и единственную модель «Летающего танка» изготовили в апреле 1942 года. Лётные испытания проходили под Москвой. В испытаниях использовали специальный самолёт-буксировщик с усиленными моторами, но из-за большой массы и малой обтекаемости скорость подъёма оказалась недостаточной, моторы начали перегреваться и пришлось совершить аварийную посадку.

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17. Улица Дзержинского в Тюмени начала застраиваться в 18 веке, когда она находилась на окраине города. Многие сохранившиеся здесь дома возведены в конце 19 века — в основном здесь жили купцы.

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18. Улицу Дзержинского из-за многочисленных деревянных памятников архитектуры уже несколько лет собирались сделать пешеходной. Недавно эти планы реализовали. Улица Дзержинского до 1926 года называлась Садовой. В 2025 году название вернётся — неофициально её будут назвать Садовым Бульваром.

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19. Продолжением пешеходной улицы Дзержинского стал сквер Географический, который открыли в октябре 2024 года. Одно из самых старых сооружений улицы — дом купца Прасолова. Сейчас в нём располагается резиденций губернатора.

© img.geliophoto.com

20. Спасскую церковь в Тюмени впервые возвели в 1586 году, при закладке Тюменского кремля. В советское время здесь располагалось общежитие для курсантов, затем архив, музей, библиотека. В 2022 году церковь отреставрировали.

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21. Реку Тура в Тюмени реку иногда называют самой длинной улицей — общая длина реки немного больше 1000 км, а по городу проходит почти 40 км. В Тюмени реку Туру пересекают 4 моста — в том числе и мост Влюблённых.

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22. На вершине пилона пешеходного моста Влюблённых установлен флаг России.

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23. Тюменский государственный университет. В 2024 году открыли новый корпус, который построен в стиле неоклассицизма и по задумке архитекторов должен сочетаться с соседними зданиями — в частности, с корпусом Аграрного государственного университета.

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24. Двор внутри Тюменского государственного университета кардинально отличается по стилю от внешней части здания — сюда выходят стены с панорамными окнами аудиторий и кабинетов.

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25. Площадь Борцов Революции. История этой площади в Тюмени началась ещё в 1765 году, когда её очертания появились на плане строительства города. Сначала площадь называли Центральной, затем Полицейской (рядом находилась жандармерия), Тургеневской, Александровской — названий сменилось довольно много. Довольно долго Александровская площадь оставалась главной в Тюмени. Со временем площадь превратилась в сад, который в 1918 году стали называть Советским. После революции здесь в братской могиле похоронили солдат, павших в боях с колчаковцами и чехословаками. Но когда город захватили белогвардейцы, тела красноармейцев перезахоронили за городской заставой. После установления советской власти отсюда вывезли и захоронения белогвардейцев. А на месте бывшей братской могилы поставили деревянную колонну с будёновкой наверху.

Сейчас на площади установлена чугунная скульптура Павшим Борцам Революции. В 2014 году парк отреставрировали, высадили новые деревья, разбили клумбы, а возле Тюменского Государственного университета заложили аллею ветеранов преподавателей ВУЗа.

© img.geliophoto.com

26. Знаменский Кафедральный собор после сноса Благовещенского собора в 1932 году стал главным православным храмом Тюмени. За свою историю собор трижды отстраивали заново — первые два храма сгорели во время больших городских пожаров. Здание, которое стоит по сей день, построили в 1786 году.

© img.geliophoto.com

27. Во время Великой Отечественной войны в Тюмень из Москвы перевезли тело Ленина. Техническая комиссия рассматривала различные варианты укрепления Мавзолея, но так и не смогла найти решения, которые гарантированно уберегут его от прямого попадания бомбы. В результате в 1941 году тело Ленина решили эвакуировать — и перевезли его в здание Сельскохозяйственного техникума в Тюмени. Здание техникума обнесли высоким забором, а окна на втором этаже, где хранилось тело, заложили кирпичом. В апреле 1945 года тело Ленина вернули в Москву.

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28. Олени возле катка на набережной Тюмени устанавливают уже несколько лет. Впервые они появились в 2020 году в День Энергетика, а затем стали привычным символом приближения Нового года и Рождества.

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29. Новогодняя ёлка на площади 400-летия Тюмени с большой кремлёвской звездой.

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30. Деловой дом «Пётр Столыпин».

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32. Пересечение улиц Республики, Профсоюзной и Мориса Тореза. В треугольнике между улицами находится сквер Сибирский.

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33. Железнодорожный вокзал Тюмени.

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34. Бизнес-центр Gazoil-Plaza.

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35. Свеча воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, установлена на площади Памяти в Тюмени. Здесь установлены мемориалы жертвам репрессий и концлагерей, участникам военных конфликтов. 381 плита с 6058 фамилиями погибших и пропавших без вести во время Второй Мировой войны тюменцах. В этом же парке стоит памятник умершим в госпиталях Тюмени — на памятных табличках есть имена всех 227 человек, которые умерли от боевых ран. Памятник жертвам политических репрессий сделан в виде камня с крестом, а в память о жертвах концлагерей установили мраморную стелу с колючей проволокой.

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36. Дворец бракосочетания в Тюмени.

© img.geliophoto.com

37. Научно-технический центр «НОВАТЭК». Здесь планируют изучать и разрабатывать новые технологии нефтедобычи, проводить исследования горных пород, материалов и реагентов для строительства скважин.

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38. Микрорайон Европейский в заречной части Тюмени.

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39. Парк дружбы между Россией и Республикой Корея открыли в 2020 году в честь тридцатилетия дипломатических отношений между странами. Дружбу олицетворяют традиционные беседки Кёнпходэ и дракон в центре парка.

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40. Аквапарк «ЛетоЛето» — всесезонный развлекательный комплекс с семейными и скоростными горками.

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41. В феврале 1944 года две недели в Тюмени собирали котов и кошек для отправки в Эрмитаж — за время блокады в Ленинграде кошки исчезли и развелось множество крыс. Всего из Сибири в Ленинград доставили около 5000 кошек. 238 отправили из Тюмени. Сейчас в Санкт-Петербурге живут потомки этих кошек — те самые знаменитые Эрмитажные коты. В честь этого один из скверов Тюмени назвали Сквером Сибирских кошек.

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42. Арт-объект «Тепло, хорошо» — мурал на стене жилого дома. Изображение разработали специально для этого фасада с его неравномерным рельефом. Даже на кондиционерах нанесена часть общей композиции. Мурал сделан по мотивам традиционных тюменских ковров. Тёмный фон символизирует плодородную почву и земную твердь, а цветы — радость жизни и стремление к процветанию.

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43. Бизнес-центр «Адмирал».

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44. Если приглядеться, на бизнес-центре «Адмирал» можно увидеть даже штурвал.

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45. Свято-Троицкий мужской монастырь.

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46. Тюменский цирк.

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47. Мэрия Тюмени.

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48. Здание Правительства.

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49. Тюменская областная Дума.

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50. Тюмень получила десятки наград — некоторые несколько раз подряд. Например, как лучший город России по качеству жизни или как город с лучшими дорогами, как самый умный город. Это один из городов, в котором постоянно увеличивается численность населения — с 2014 по 2024 год в Тюмени стало почти на 200 тысяч человек больше. Сейчас здесь живёт 861 тысяча человек — совсем чуть-чуть и в России появится ещё один миллионник.

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