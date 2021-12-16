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Столица Республики Чувашия расположена на Волге, на берегу Чебоксарского водохранилища, между Казанью и Нижним Новгородом. По-чувашски название города звучит как «Шупашкар». Чебоксары — родина командира дивизии Красной Армии В. Чапаева и космонавта А. Николаева. За последние 20 лет полумиллионные Чебоксары три раза признавали самым чистым городом России и два раза самым благоустроенным.

1. Городу более 550 лет. В письменных источниках первое упоминание о городе относится к 1469 году. Тогда русские воины остановились там на своем пути в Казанское ханство. Однако как населенный пункт город существовал значительно раньше. Согласно данным археологических раскопок на его месте с рубежа XIII—XIV вв. еков существовало болгаро-чувашское поселение. В 1555 году город-крепость входит в состав Московского государства. В конце XVII- начале XVIII века Чебоксары являются крупным торговым центром в Поволжье. В 1773 году город пережил грандиозный пожар, после которого долго не мог оправиться. В довершение всех несчастий Волга утратила свое торговое значение после получения выхода к Балтике, и развитие Чебоксар приостановилось. Перемены в жизнь города пришли при советской власти, когда Чебоксары были объявлены столицей Чувашской АССР, а во время войны сюда эвакуировали промышленные предприятия. В мирное время город активно застраивался по генеральному плану, сохранившему обширные зеленые зоны. После Перестройки в чувашской столице восстановили самые интересные исторические здания, а занятые под светские нужды религиозные постройки были возвращены Церкви.

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2. Историческая часть города сосредоточена в месте впадения реки Чебоксарки в Волгу — возле искусственно расширенного Чебоксарского залива. Переход через него освещается гирляндами, образующими самый длинный в России, 320-метровый световой мост.

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3. Сельскохозяйственная академия на Площади Республики — здание стало одним из знаковых в городе благодаря 50-метровой башне со шпилем.

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4. Здание института начали возводить в 1955 году по проекту архитектора Е. Е. Калашниковой. Роль главной архитектурной доминанты была уготована башне со шпилем. Однако, 19 ноября 1955 года главный архитектор города Чебоксары Феофан Сергеевич Сергеев, на страницах газеты «Советская Чувашия», публикует материал под заголовком «За экономичное проектирование и строительство». Эта статья уничтожает замысел архитектора и реализацию проекта затягивает до начала XXI века. Мнение о том, что шпиль является дорогим и неактуальным элементом здания, подхватывают многие. Проект был переделан, а сооружение введено в эксплуатацию без оригинального элемента архитектуры.

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5. Почти 50 лет на особняке отсутствовала башня. В шутку местные жители называли эту постройку «домом в тюбетейке». В 2004 году по инициативе ректора академии Николая Кириллова вопрос с сооружением башни был решён.

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6. Из современных материалов, чтобы не допустить нагрузку на фундамент и каркас здания, строение было дополнено башней с металлическим конусом в 25 метров. Над городом возвысилось древо жизни — чувашский символ, который заменил шпиль.

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7. Красная площадь. 100 лет назад на Красной площади Чебоксар провозгласили декрет о создании Чувашской автономии. С этого места чебоксарцев провожали на фронт, сегодня здесь площадь является одним из основных мест проведения масштабных торжеств. Здесь можно полюбоваться красивыми видами залива, прокатиться на колесе-обозрении, ознакомиться с чувашской культурой и купить сувениры.

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8. Центральное здание Красной площади занимает Чувашский академический драматический театр, носящий имя классика чувашской литературы — К.В. Иванова.

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9. В наши дни в старейшем театре чувашского народа ставят пьесы русских, зарубежных и чувашских драматургов.

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10. До революции на старом месте Красной площади существовала Базарная площадь.

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11. Монумент Матери-Покровительницы — символ Чебоксар и всей Чувашии в целом. Возведено по инициативе президента Чувашской Республики Н. В. Фёдорова. Главный монумент Чувашии с учетом высоты насыпи возвышается над Чебоксарским заливом на 57 метров. По официальной версии, деньги на памятник собирали в 2003 году всем миром, в соответствии с чувашским обычаем взаимопомощи «ниме».

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12. Московский мост через Чебоксарский залив.

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13. Чувашский государственный театр оперы и балета. Здание, построенно в 1985 году на берегу чебоксарского залива по проекту архитекторов Бегунца и Тенета. Здание является ярким представителем советского модернизма.

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14. Дом правительства. Главное административное здание в городе. Здесь размещены резиденция Главы Чувашской Республики, Государственный совет и Кабинет министров Чувашской Республики.

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15. 17-этажное здание расположено на Президентском бульваре. На крыше — смотровая площадка, откуда открывается вид на город.

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16. В 2019 году Банк России в честь 550-летия основания города Чебоксары выпустило серебряную монету достоинством в 3 рубля, на котором доминирующим рисунком выступает здание Администрации Главы Чувашской Республики.

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17. Старый Дом правительства. Здание было построено как Дом Советов Чувашской АССР в 1940 году. В 2011 году здание освободили — правительство переехало в новый Дом на Президентском бульваре. Сейчас здание ждет реконструкции, которая максимально сохранит его внешний облик. К 2021 году была разработана концепция использования здания, которая предполагает использование первых этажей для размещения выставочных площадок, конференц-залов, деловых и коворкинг-офисов; верхние этажи предложено передать для нужд парламента республики.

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18. Президентский бульвар. Бульвар получил своё название в связи с расположением на нём комплекса администрации Президента Чувашской Республики и носит его до сих пор, несмотря на то, что в 2012 г. должность Президента Чувашской Республики была упразднена. Ранее улица носила названия Верхнебасурманская, Урицкого.

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19. Площадь Республики — главная площадь города Чебоксары. Ранее площадь являлась основным общественным центром города, сейчас большинство мероприятий проводятся на Красной площади.

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20. Дом купца Зелейщикова. Чудесный особняк XVIII века принадлежал сначала купцу Кадомцеву, потом перешел семейству Зелейщиковых — по этим фамилиям он и знаком чебоксарцам. Изначально он находился на месте нынешнего залива, но во время строительства ГЭС его разобрали по кирпичику и восстановили лишь в 1995 году на новом месте — на улице Сеспеля. Сегодня в здании размещается бутик-отель Manor House.

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21. Название селения известно с 1469 года в форме Чебоксар и происходит от реки Чебоксарки, в устье которой находится город. В начале XX века в употреблении закрепилась форма множественного числа — Чебоксары.

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22. Сквер им. Константина Иванова. Расположен у самой реки и из него открывается вид на Волгу. В 2019 году в сквере открыт памятник Иоанну Васильевичу Грозному, при правлении которого на месте маленького поселения образовался город Чебоксары.

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23. Введенский собор — самый старый храм во всей Чувашии. Церковь уникальна, поскольку это единственный сохранившийся архитектурный памятник 17 века. Грамота, датированная 1555 г., свидетельствует о том, что Введенский собор был заложен по указу Ивана Грозного. Изначально храм был полотняным, а затем деревянным. Но в 1559 г. бревенчатое здание сгорело. На строительство каменного Введенского собора ушло больше 100 лет. Храм был полностью готов лишь в 1657 г.

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24. Улица Константина Иванова. Названа именем Константина Васильевича Иванова (1890 — 1915) основоположника чувашской литературы, автора классической поэмы «Нарспи».

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25. Успенская церковь. Построена в 1763 году. В советское время была закрыта, колокольня и алтарная часть разобраны, в здании располагался краеведческий музей. При строительстве Чебоксарской ГЭС попала в зону затопления, нижний этаж был замурован, церковь оказалась на рукотворном острове.

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26. Русский драматический театр. Размещается в бывшем здании филармонии, построенном в 1959 году.

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27. Изюминка фасада — выступающий портик, украшенный шестью колоннами с капителями. Портик украсили фронтоном с мозаичной композицией.

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28. Московский проспект.

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29. Храм Новомучеников и Исповедников Российских

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30. Это первый храм в Чувашии, который был построен в честь пострадавших за веру после революционных потрясений.

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31. Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа.

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32. 17-этажный дом правительства.

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33. Чувашская государственная сельскохозяйственная академия.

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34. Городская новогодняя ёлка на площади Республики.

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35. В Чебоксарах расположен гигант машиностроения — концерн «Тракторные заводы». Тяжелые тракторы, трубоукладчики, бульдозеры и погрузчики его производства помогают добывать нефть, уголь и драгоценные металлы, строить дома и прокладывать дороги.

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