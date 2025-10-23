В Чебоксарах запустили производство тяжелых бульдозеров
Расположенный в Чебоксарах завод «Промтрактор» (группа «Тракторные заводы») запустил производство новых тяжелых гусеничных бульдозеров Четра моделей Т30 и Т45.
Машины созданы на единой агрегатной базе, особенность их конструкции — двухпоточная трансмиссия с блокируемым гидротрансформатором российской разработки. Это решение повышает производительность на 15% и снижает расход топлива на 8% по сравнению с традиционными аналогами. Т30 и Т45 могут оснащаться российскими или иностранными турбодизелями — по выбору заказчика. Тяговый класс первой модели — 30 тонн, второй — 45 тонн.
В базовую комплектацию тракторов вошла система «Трекматика», она позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение машин, контролировать расход топлива, фиксировать аварийные события и анализировать эффективность эксплуатации техники.
Инвестиции в разработку и запуск производства Т30 и Т45 составили 1,2 млрд рублей, из них 930 млн выделены в виде льготного займа Фондом развития промышленности (контролируется Минпромторгом РФ).
«Промтрактор» планирует занять 70% российского рынка тяжелых бульдозеров (иностранные аналоги постепенно будут вытесняться).
Компания также проинвестировала средства в расширение мощностей на 25% — теперь она может выпускать ежегодно до 13,7 тысячи узлов и агрегатов для бульдозеров, трубоукладчиков и фронтальных погрузчиков. Среди выпускаемых компонентов: комплектующие трансмиссии спецтехники (коробка передач с системой гидроуправления, главная и бортовая передачи, бортовой фрикцион, остановочный тормоз, блок управления и редуктор), распределитель гидравлической системы, тележка ходовой системы и рабочее оборудование.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Тамбовской области презентовали новую модель экскаватора российского...вом, в рамках Дня качества, состоялся показ экскаватора ЧЕТРА Е220-NC.
- Отгружен очередной бульдозер ЧЕТРА Т11 для Южно-Африканской Республики. В&n...рных режимах — в условиях жары и повышенной влажности.
- Новый ЧЕТРА Е220-NC LNG, оснащённый газодизельной топливной системой, можно...ваторов бренда и рассчитана на температурный режим до -40°C.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0