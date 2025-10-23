Расположенный в Чебоксарах завод «Промтрактор» (группа «Тракторные заводы») запустил производство новых тяжелых гусеничных бульдозеров Четра моделей Т30 и Т45.

Машины созданы на единой агрегатной базе, особенность их конструкции — двухпоточная трансмиссия с блокируемым гидротрансформатором российской разработки. Это решение повышает производительность на 15% и снижает расход топлива на 8% по сравнению с традиционными аналогами. Т30 и Т45 могут оснащаться российскими или иностранными турбодизелями — по выбору заказчика. Тяговый класс первой модели — 30 тонн, второй — 45 тонн.

В базовую комплектацию тракторов вошла система «Трекматика», она позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение машин, контролировать расход топлива, фиксировать аварийные события и анализировать эффективность эксплуатации техники.

Инвестиции в разработку и запуск производства Т30 и Т45 составили 1,2 млрд рублей, из них 930 млн выделены в виде льготного займа Фондом развития промышленности (контролируется Минпромторгом РФ).

«Промтрактор» планирует занять 70% российского рынка тяжелых бульдозеров (иностранные аналоги постепенно будут вытесняться).

Компания также проинвестировала средства в расширение мощностей на 25% — теперь она может выпускать ежегодно до 13,7 тысячи узлов и агрегатов для бульдозеров, трубоукладчиков и фронтальных погрузчиков. Среди выпускаемых компонентов: комплектующие трансмиссии спецтехники (коробка передач с системой гидроуправления, главная и бортовая передачи, бортовой фрикцион, остановочный тормоз, блок управления и редуктор), распределитель гидравлической системы, тележка ходовой системы и рабочее оборудование.