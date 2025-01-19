Чебоксарский завод поставил уникальный тандемный мост для КамАЗа

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Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) разработал и передал в Набережные Челны первый тандемный мост для производства новой лесозаготовительной техники КамАЗа.

работа над проектом началась в 2023 году после того, как ЧЗСА продемонстрировал производственные возможности представителям КамАЗа. В 2024 году компании подписали договор на разработку и изготовление моста.

© t.ixbt.site

Конструкторы завода потратили шесть месяцев на создание технической документации и сборку агрегата. Сейчас мост отправили заказчику для проведения эксплуатационных испытаний.

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