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Nelton 19 января 2025, 16:30 210 Производство

Чебоксарский завод поставил уникальный тандемный мост для КамАЗа

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 © t.ixbt.site

Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) разработал и передал в Набережные Челны первый тандемный мост для производства новой лесозаготовительной техники КамАЗа.

работа над проектом началась в 2023 году после того, как ЧЗСА продемонстрировал производственные возможности представителям КамАЗа. В 2024 году компании подписали договор на разработку и изготовление моста.

 © t.ixbt.site

Конструкторы завода потратили шесть месяцев на создание технической документации и сборку агрегата. Сейчас мост отправили заказчику для проведения эксплуатационных испытаний.

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Источник: https://www1.ru/news/2025/01/18/ceb...nyi-tandemnyi-most-dlia-kamaza.html

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  • Nelton
  • 3
Чебоксары, мост, КАМАЗ
  • Нет аватара termometrix
    19.01.2518:33:18

    В прошлом,еще со времен СССР,если я не ошибаюсь, мы покупали подобные мосты в Германии и Чехии,не было собственных компетенций.

    #1295753
    • Tevton Tevton
      19.01.2519:28:09

      Даже если идёт речь об обратном инжиниринге, то это нормальный процесс.

      Главное, чтобы это было началом истории, а не её концом.

      #1295755
      • Нет аватара termometrix
        19.01.2519:52:23

        Конечно.Вполне возможно,что наша разработка оригинальна,даже если учесть,что это узкоспециализированное оборудование и производителей в мире или обладателей компетенций в мире-не так много.

        Отредактировано: termometrix~19:57 19.01.25
        #1295757
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