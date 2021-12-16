«ЗиО-Подольск» изготовил оборудование для Курской АЭС-2

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На «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») для первого энергоблока Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ изготовлен пароперегреватель СПП-1200ТОИ принципиально новой конструкции.

Пароперегреватель представляет собой цилиндрический корпус с приваренным сверху эллиптическим днищем. Состоит из двух ступеней перегрева, которые расположены одна за другой по ходу движения нагреваемой среды.

Ступени пароперегревателя представляют собой сборку теплообменных кассет, которые установлены на опорную решетку. Каждая кассета — это теплообменник из 73 оребренных труб новой конструкции. К верхнему донышку кассеты через переходник приваривается труба подвода греющего пара, а к нижнему — труба отвода конденсата.

В верхней части корпуса расположены патрубки диаметром 1,2 м для выхода перегретого пара. Диаметр пароперегревателя почти 5 метров. Длина аппарата — 13,1 м. Масса 171 тонна. Срок службы оборудования 60 лет.

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«Пароперегреватель — самая ответственная нагруженная часть СПП. При разработке новой конструкции аппаратов мы проанализировали собственный опыт и изучили зарубежный, предложив несколько вариантов. Оптимальным оказался проект, в котором количество СПП на один блок АЭС было уменьшено с 4 до 2 шт, при этом общая металлоемкость СПП на блок АЭС сократилась на 58% в сравнении с аналогичной АЭС ВВЭР-1200. Для уменьшения высоты новых аппаратов решили перейти с продольного оребрения труб на поперечное. При этом две ступени перегрева пара расположили на одном уровне, друг за другом вместо друг над другом. В сепараторе были использованы отлично себя зарекомендовавшие решения референтных конструкций. Испытания доказали правильность выбора — конструкция надежная», — отметил главный конструктор-начальник Департамента атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск» Никита Кисляков.

Всего для двух строящихся энергоблоков Курской АЭС-2 заводом будет изготовлено четыре сепаратора-пароперегревателя СПП-1200ТОИ. АО «ЗиО-Подольск» является разработчиком полного цикла изготовления данных аппаратов — от технического проекта до сдачи оборудования заказчику.

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