На заводе «Полиматиз» завершили монтаж уникальной линии в РоссииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На заводе «Полиматиз» завершили монтаж уникальной линии в России, на которой будет производиться армированная геокомпозитная мембрана для дорожного строительства и промышленных объектов шириною полотна до 3,2 метра Полиспан ГСКМ.
Благодаря инновационному подбору полимеров, технологии и мощностям завода «Полиматиз», на выходе получится продукт, который будет иметь высокую прочность и устойчивость к очень большим нагрузкам.
В 2024 году материал получил патент на его изобретение. Теперь наша страна получит по-настоящему уникальный запатентованный технологичный материал для современных дорог и магистралей.
Области применения Полиспан ГСКМ безграничны:
1. Все виды дорог, проездов, площадок;
2. Для укладки бетона (полы, площадки, фундаменты)
3. Поверхностный водоотвод (кюветы, траншеи, плоскостной дренаж);
4. Укрепление и гидроизоляция откосов при подтоплении территории;
5. Устройство дамб;
6. Мелиорация;
7. Площадки для хранения угля;
8. Хвостохранилища и полигоны для хранения твёрдых отходов;
9. Строительство на вечной мерзлоте.
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Юлия Кузьмина