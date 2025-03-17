На заводе «Полиматиз» завершили монтаж уникальной линии в России, на которой будет производиться армированная геокомпозитная мембрана для дорожного строительства и промышленных объектов шириною полотна до 3,2 метра Полиспан ГСКМ.

Благодаря инновационному подбору полимеров, технологии и мощностям завода «Полиматиз», на выходе получится продукт, который будет иметь высокую прочность и устойчивость к очень большим нагрузкам.

В 2024 году материал получил патент на его изобретение. Теперь наша страна получит по-настоящему уникальный запатентованный технологичный материал для современных дорог и магистралей.

Области применения Полиспан ГСКМ безграничны:

1. Все виды дорог, проездов, площадок;

2. Для укладки бетона (полы, площадки, фундаменты)

3. Поверхностный водоотвод (кюветы, траншеи, плоскостной дренаж);

4. Укрепление и гидроизоляция откосов при подтоплении территории;

5. Устройство дамб;

6. Мелиорация;

7. Площадки для хранения угля;

8. Хвостохранилища и полигоны для хранения твёрдых отходов;

9. Строительство на вечной мерзлоте.

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