Новости образования
В Россию приехали 14 детей-сирот из Сирии, родители которых погибли в ходе военных действий. Ребята будут учиться в Международном центре образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой в городе Иваново, где познакомятся с русской культурой и традициями, начнут учить русский язык и найдут новых друзей.
Российские школьники завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Олимпиаде стран СНГ
Российские школьники удостоены двух золотых и одной бронзовой медали на Олимпиаде стран СНГ «Лаборатория подготовки талантов». Олимпиада прошла в очном формате с 6 по 9 декабря в г. Баку (Республика Азербайджан).
Соревнование является дублёром Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO). Каждый участник выступает в трёх дисциплинах: физике, химии и математике. На олимпиаде участникам предлагалось решить десять задач: три по физике, три по химии и четыре по математике.
Российская команда была сформирована из числа кандидатов на IJSO. Тренировки проходили на базе Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (МФТИ) и образовательного центра «Сириус».
Золотые медали завоевали:
— Михаил Петров, школа № 1574, г. Москва;- Никита Коростелёв, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Московская область.
Бронзовой медали удостоился ученик московской школы № 1543 Фёдор Виноградов.
Руководителем команды выступил Иван Шестаков — преподаватель химии Физтех-лицея имени П.Л. Капицы. Тренировали команду по математике Назар Агаханов и Юрий Кузьменко (преподаватели кафедры высшей математики МФТИ); по химии — Максим Каркешкин (преподаватель МФТИ) и Иван Шестаков (учитель Физтех-лицея им. П.Л. Капицы); по физике — Леонид Колдунов и Валерий Слободянин (преподаватели кафедры общей физики МФТИ).
Справочно
В олимпиаде принимали участие национальные команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана. Российские школьники участвуют в этом соревновании с первой олимпиады (с 2017 года).
Турнир проводится в возрастной группе учащихся, которые не старше 15 лет. Каждая страна-участница может направлять команду, состоящую из трёх школьников и одного руководителя.
В «Артеке» прошли первые уроки русского языка для сирийских школьников
Сирийские школьники — победители олимпиады по русскому языку в 2021 году принимают участие в образовательных программах Международного детского центра «Артек», особое место в списке этих программ занимает изучение русского языка.
На уроках ребята расширяют словарный запас, учатся понимать речь на слух, тренируют произношение, развивают навыки коммуникации на русском языке.
Учебный курс включает занятия по аудированию и письму, уроки-экскурсии, в ходе которых сирийские ребята побывают в медиатеке, в парках и исторических местах детского центра.
Обучение русскому языку в «Артеке» — это уникальная возможность для ребят из Сирии погрузиться в русскоязычную среду, приобщиться к культурным традициям России.
Педагоги школы и вожатые детского цента делают всё для того, чтобы ребята провели время с пользой: общаясь на русском языке, совершенствовали языковые навыки, а также получили яркие впечатления и обрели новых друзей.
Российские школьники завоевали почти 100 медалей на основных и промежуточных международных олимпиадах
На совещании были представлены основные результаты и достижения олимпиадного движения. Так, российские школьники показывают стабильно высокие достижения на международном уровне: ребята завоевали 67 медалей (42 золотые, 17 серебряных и 8 бронзовых) на десяти промежуточных международных олимпиадах и 32 медали (25 золотых и 7 серебряных) на семи основных международных олимпиадах.
Такие данные представили на Всероссийском совещании по итогам проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году, в которой приняли участие более 700 человек. Мероприятие объединило представителей центральных предметно-методических комиссий олимпиады по 24 общеобразовательным предметам, федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования во всех субъектах Российской Федерации, а также председателей и членов жюри регионального этапа олимпиады, кураторов и организаторов.
Организатор совещания: Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования.
Также эксперты поделились предложениями по дальнейшему развитию олимпиадного движения в Российской Федерации. Представители регионов подчеркнули необходимость использования при проведении олимпиады современных информационных систем и разработки качественных заданий олимпиады на всех её этапах и обратили внимание на важность развития потенциала каждого школьника в стране.
16.12.2118:52:53