Новости образования

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В Россию приехали 14 детей-сирот из Сирии, родители которых погибли в ходе военных действий. Ребята будут учиться в Международном центре образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой в городе Иваново, где познакомятся с русской культурой и традициями, начнут учить русский язык и найдут новых друзей.

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Российские школьники завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Олимпиаде стран СНГ

Российские школьники удостоены двух золотых и одной бронзовой медали на Олимпиаде стран СНГ «Лаборатория подготовки талантов». Олимпиада прошла в очном формате с 6 по 9 декабря в г. Баку (Республика Азербайджан).

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Соревнование является дублёром Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO). Каждый участник выступает в трёх дисциплинах: физике, химии и математике. На олимпиаде участникам предлагалось решить десять задач: три по физике, три по химии и четыре по математике.

Российская команда была сформирована из числа кандидатов на IJSO. Тренировки проходили на базе Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (МФТИ) и образовательного центра «Сириус».

Золотые медали завоевали:

— Михаил Петров, школа № 1574, г. Москва;- Никита Коростелёв, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Московская область.

Бронзовой медали удостоился ученик московской школы № 1543 Фёдор Виноградов.

Руководителем команды выступил Иван Шестаков — преподаватель химии Физтех-лицея имени П.Л. Капицы. Тренировали команду по математике Назар Агаханов и Юрий Кузьменко (преподаватели кафедры высшей математики МФТИ); по химии — Максим Каркешкин (преподаватель МФТИ) и Иван Шестаков (учитель Физтех-лицея им. П.Л. Капицы); по физике — Леонид Колдунов и Валерий Слободянин (преподаватели кафедры общей физики МФТИ).

Справочно

В олимпиаде принимали участие национальные команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана. Российские школьники участвуют в этом соревновании с первой олимпиады (с 2017 года).

Турнир проводится в возрастной группе учащихся, которые не старше 15 лет. Каждая страна-участница может направлять команду, состоящую из трёх школьников и одного руководителя.

В «Артеке» прошли первые уроки русского языка для сирийских школьников

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Сирийские школьники — победители олимпиады по русскому языку в 2021 году принимают участие в образовательных программах Международного детского центра «Артек», особое место в списке этих программ занимает изучение русского языка.

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На уроках ребята расширяют словарный запас, учатся понимать речь на слух, тренируют произношение, развивают навыки коммуникации на русском языке.

Учебный курс включает занятия по аудированию и письму, уроки-экскурсии, в ходе которых сирийские ребята побывают в медиатеке, в парках и исторических местах детского центра.

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Обучение русскому языку в «Артеке» — это уникальная возможность для ребят из Сирии погрузиться в русскоязычную среду, приобщиться к культурным традициям России.

Педагоги школы и вожатые детского цента делают всё для того, чтобы ребята провели время с пользой: общаясь на русском языке, совершенствовали языковые навыки, а также получили яркие впечатления и обрели новых друзей.

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Российские школьники завоевали почти 100 медалей на основных и промежуточных международных олимпиадах

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На совещании были представлены основные результаты и достижения олимпиадного движения. Так, российские школьники показывают стабильно высокие достижения на международном уровне: ребята завоевали 67 медалей (42 золотые, 17 серебряных и 8 бронзовых) на десяти промежуточных международных олимпиадах и 32 медали (25 золотых и 7 серебряных) на семи основных международных олимпиадах.

Такие данные представили на Всероссийском совещании по итогам проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году, в которой приняли участие более 700 человек. Мероприятие объединило представителей центральных предметно-методических комиссий олимпиады по 24 общеобразовательным предметам, федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования во всех субъектах Российской Федерации, а также председателей и членов жюри регионального этапа олимпиады, кураторов и организаторов.

Организатор совещания: Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования.

Также эксперты поделились предложениями по дальнейшему развитию олимпиадного движения в Российской Федерации. Представители регионов подчеркнули необходимость использования при проведении олимпиады современных информационных систем и разработки качественных заданий олимпиады на всех её этапах и обратили внимание на важность развития потенциала каждого школьника в стране.