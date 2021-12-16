Невский ССЗ сдал в эксплуатацию многофункциональное аварийно-спасательное судно

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Корабелы Невского судостроительно-судоремонтного завода (входит в ОСК) передали заказчику многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV12 «Пильтун».

"Пильтун" - четвертое судно серии, построенное на заводе и вошедшее в состав флота Морспасслужбы. Три аналогичных судна уже выполняют задачи по несению аварийно-спасательной службы в акваториях Российской Федерации.

Многофункциональные мелкосидящие буксиры-спасатели построены на Невском ССЗ для ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» Росморречфлота Министерства транспорта России в рамках федерального проекта «Морские порты России». Строительство MPSV12 осуществлялось согласно Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КМПИ) до 2024 года для нужд ФГБУ «Морспасслужба».

"Спасатели" предназначены для буксировки аварийных судов и объектов к месту убежищ, а также морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам.

Многофункциональному буксиру-спасателю, заводской строительный номер 1204, присвоено имя Пильтун. Это река на острове Сахалин, впадает в Залив Пильтун Охотского моря.