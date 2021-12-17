«Агроэко» запустило в Верхнемамонском районе Воронежской области новый свинокомплекс

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Группа «Агроэко» ввела в эксплуатацию свинокомплекс возле села Гороховка Верхнемамонского района Воронежской области.

Объём инвестиций составил 2,5 млрд руб.

В «Агроэко» рассказали, что свинокомплекс «Гороховский» построен по принципу замкнутого производственного цикла и «соответствует всем требованиям экологической безопасности». Также на предприятии действуют строгие требования по биобезопасности.

Свинокомплекс «Гороховский» будет производить в год 16 тысяч тонн свинины в живом весе. На новой ферме будут трудоустроены более 90 человек. Штат практически укомплектован — в основном это жители местных сел.

«Агроэко» работает в Верхнемамонском районе с 2018 года: в муниципалитете группа обрабатывает 12,5 тыс. га полей и управляет молочно-товарной фермой. В экономику района компания, по собственным данным, вложила более 2,9 млрд руб., а к 2023 году объем инвестиций достигнет 4,4 млрд руб. Также, по словам главы «Агроэко» Владимира Маслова, группа продолжит направлять средства на реализацию социальных и инфраструктурных объектов в районе.

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