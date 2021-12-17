Новый многофункциональный медицинский центр открылся в Москве

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Новый многофункциональный медицинский центр «Медси» построен в Раменках. Он располагается по адресу: Мичуринский проспект, дом 56, строение 1. Его возвели на средства инвестора на месте устаревших и подлежавших сносу корпусов бывшей ведомственной медсанчасти Главмосстроя.

Медицинский центр сможет принимать до 550 посетителей в смену.В нем будет оказываться амбулаторная и стационарная помощь взрослым и детям.Клиника работает по программе ОМС и будет доступна всем гражданам.

Семиэтажный комплекс площадью свыше 33 тысяч квадратных метров построен в форме латинской буквы V. Здесь разместится современный высокотехнологичный клинико-диагностический центр для взрослых и детей. Он сможет принимать до 550 посетителей в смену (370 взрослых и 180 детей).

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В стационаре 174 койки, в том числе 16 реанимационных, 10 коек стационара дневного пребывания и восемь коек кратковременного пребывания. Также в клинике будет восемь интегрированных операционных.

В новом медцентре будут работать свыше 1,2 тысячи человек: более 400 врачей, 560 представителей среднего и младшего медперсонала и еще 240 — разных специальностей.

В Москве ведется большое строительство зданий медицинских учреждений. Сегодня строится и проектируется около миллиона квадратных метров — это поликлиники, больницы, скоропомощные корпуса. И конечно, очень важно, что, помимо вложений государства, активно участвуют и частные инвесторы, предоставляя новое качество, новый уровень медицинского обслуживания, предлагая разнообразие медицинских услуг, и у граждан есть право выбора, где получать эти услуги.

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Пациенты клиники смогут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь по таким профилям, как гинекология, урология, колопроктология, оториноларингология, абдоминальная хирургия, травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, стоматология.

Пациенты смогут получить комплексное медицинское сопровождение, пройти экспресс-обследование, а также реабилитацию после операций и перенесенных заболеваний.

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© mos.ru

В центре женского здоровья будут проводить диагностику заболеваний молочной железы по программе Quick Help Clinic (раннее выявление заболевания и постановка диагноза в день обращения).

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Современное оборудование позволит выполнять высокотехнологичные хирургические вмешательства при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, использовать рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при сердечно-сосудистых заболеваниях.

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В центре будут работать отделения лучевой (КТ, МРТ, рентген, маммография) и эндоскопической диагностики, функциональных и ультразвуковых исследований, которые оснащены оборудованием экспертного класса.

В круглосуточной экспресс-лаборатории будут проводить все виды плановых лабораторных исследований, включая молекулярно-генетические и патолого-анатомические.

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© mos.ru

© mos.ru

С 2011 года в Москве построили более 100 объектов здравоохранения, 65 из них — за счет средств инвесторов. Среди объектов, возведенных инвесторами, — 25 больничных корпусов, 31 поликлиника (из которых 10 передали в систему городского здравоохранения) и девять объектов прочего назначения (лаборатории, санатории и так далее).

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru