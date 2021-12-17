В Калуге открыли деревоперерабатывающий завод «Кроношпан»

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17 декабря в Калужской области открыт завод по производству древесноволокнистых плит «Кроношпан Калуга» австрийской компании «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед».

На первом этапе реализации проект будет специализироваться на производстве МДФ плит. Завод будет производить в год не менее 600 тысяч кубометров древесноволокнистых плит, которые используются при производстве мебели и ламината.

Запущенная сегодня в Калуге линия является одной из самых мощных в мире.

Объём инвестиций составил более 15 миллиардов рублей.

На производстве создано свыше 200 рабочих мест.

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На сегодня процесс производства полностью автоматизирован. Изготовление древесноволокнистых плит средней плотности на предприятии реализуется в несколько этапов. Всё начинается с закупки сырья в лесных хозяйствах и транспортировки на склад. Здесь древесные стволы окаривают, после чего отправляются в дисковую дробилку для производства щепы.

С целью формирования логистической инфраструктуры, идёт строительство железнодорожных путей необщего пользования протяжённостью 12 километров. Оценочно-расчётные инвестиции компании «Кроношпан» на территории Калужской области составят 65 миллиардов рублей при реализации всех этапов проекта.

Директор компании «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед» Питер Кайндл сообщил на открытии завода, что в 2022 году компания начнёт производство декоративной бумаги. Будут печатать бумагу, пропитывать и производить ДСП.

© nikatv.ru

© kgvinfo.ru

© gtrk-kaluga.ru

© gtrk-kaluga.ru

© nikatv.ru

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