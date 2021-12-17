В Калуге открыли деревоперерабатывающий завод «Кроношпан»
17 декабря в Калужской области открыт завод по производству древесноволокнистых плит «Кроношпан Калуга» австрийской компании «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед».
На первом этапе реализации проект будет специализироваться на производстве МДФ плит. Завод будет производить в год не менее 600 тысяч кубометров древесноволокнистых плит, которые используются при производстве мебели и ламината.
Запущенная сегодня в Калуге линия является одной из самых мощных в мире.
Объём инвестиций составил более 15 миллиардов рублей.
На производстве создано свыше 200 рабочих мест.
На сегодня процесс производства полностью автоматизирован. Изготовление древесноволокнистых плит средней плотности на предприятии реализуется в несколько этапов. Всё начинается с закупки сырья в лесных хозяйствах и транспортировки на склад. Здесь древесные стволы окаривают, после чего отправляются в дисковую дробилку для производства щепы.
С целью формирования логистической инфраструктуры, идёт строительство железнодорожных путей необщего пользования протяжённостью 12 километров. Оценочно-расчётные инвестиции компании «Кроношпан» на территории Калужской области составят 65 миллиардов рублей при реализации всех этапов проекта.
Директор компании «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед» Питер Кайндл сообщил на открытии завода, что в 2022 году компания начнёт производство декоративной бумаги. Будут печатать бумагу, пропитывать и производить ДСП.
https://admoblk...news/item-2132/
https://nikatv....vod-v-lyudinove