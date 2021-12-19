На улицы Красноярска вышли первые низкопольные трамваи

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В Красноярске на маршруты № 4 и № 7 вышли первые 10 новых трамваев модели «Львёнок». В ближайшее время планируется запустить на линию ещё 4 таких трамвая, сейчас они проходят обкатку. Ещё 11 прибудут в Красноярск до конца года.

Новые современные трамваи имеют низкопольную тележку, обладают плавным ходом и способны вместить до 150 человек. Конструкция вагона адаптирована для маломобильных граждан, предусмотрена центральная площадка для размещения детской или инвалидной колясок. В салонах установлены камеры видеонаблюдения, USB-зарядки для гаджетов, а также валидаторы для безналичной оплаты проезда. Новый электротранспорт оборудован тахографом, системой спутникового наблюдения ГЛОНАСС, видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров, мониторинга дорожной ситуации и т. д.

В отличие от старых красноярских трамваев, у «Львят» четыре двери для пассажиров. Открыть любую из них можно как изнутри, так и снаружи — для этого нужно нажать на специальную кнопку прямо на двери. Во время движения эта функция блокируется ради безопасности.

Дизайн-проект интерьера трамвая разрабатывали совместно с итальянским бюро. Металлические панели для внутренней отделки вагонов произведены в цехах ряда красноярских предприятий. Эргономичный интерьер «Львёнка» выполнен с использованием алюминиевых сплавов, что делает его не только долговечным, но и пожаробезопасным.

Красноярск вложил в покупку новой техники больше миллиарда рублей. Это самое масштабное обновление трамвайного парка в городе за последние 40 лет. Помог федеральный проект «Чистый воздух», направленный на сокращение вредных выбросов в атмосферу. По этому проекту Красноярск получил почти 2,5 млрд рублей. Половину суммы на закупку новых трамваев. 25 «Львят» заменят большую часть устаревших вагонов.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Z7-4vvO81GQ

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