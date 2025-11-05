В кубанскую столицу доставили ещё 15 новых трамваев. Вагоны были собраны на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Их доставили в Западное трамвайное депо. После проведения пусконаладочных работ на линию уже вышли 13 трамваев.

Все новые вагоны — односекционные, с 31 посадочным местом. Они обеспечены системой кондиционирования салона, информационной мультимедийной системой, широкими дверями со светодиодной подсветкой. Также в салонах есть USB-розетки для зарядки телефонов.

В конце августа — начале сентября 2025 года в Краснодаре на линию вышли 20 новых комфортных трамваев. Они начали курсировать на маршрутах № 2, № 3, № 15 и № 21.

До конца текущего года планируется поставка ещё 15 современных вагонов. Новый электротранспорт Краснодар получает в рамках реализации концессионного соглашения.

Финансирование указанных мероприятий осуществляется в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 году и призван обеспечить регионы страны новой качественной транспортной инфраструктурой.

В прошлом году в кубанскую столицу поступили 40 новых трамвайных вагонов и 83 автобуса. Также город получил семь новых электробусов производства «Белкоммунмаш» и четыре зарядные станции к ним.