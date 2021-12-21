Росатом начал строительство шестого блока АЭС «Куданкулам»

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По сообщению инжинирингового дивизиона госкорпорации — АО «АСЭ», 20 декабря состоялась заливка первого бетона.

«Первые два энергоблока станции устойчиво работают на номинальном уровне мощности. Энергоблоки второй очереди находятся на этапе сооружения: на блоке № 3 ведутся работы по подготовке к монтажу корпуса реактора. В июне текущего года осуществлена укладка первого бетона на пятом энергоблоке, и вот 20 декабря состоялся старт работ по укладке первого бетона на энергоблоке № 6″, — отметил вице-президент по проектам в Индии и перспективным проектам АСЭ Андрей Лебедев, слова которого приводятся в сообщении.

„Вошедшая в основной период сооружения третья очередь АЭС „Куданкулам“ обеспечит дополнительные энергетические мощности для дальнейшего промышленного и коммерческого развития предприятий региона Тамил Наду и республики Индия в целом, а также придаст дополнительную уверенность в перспективах расширения сотрудничества наших дружественных стран в области мирного атома с использованием самых современных проектов атомных энергоблоков большой мощности российского дизайна“, — сказал Лебедев.

В настоящее время уже идет поставка оборудования, необходимого для первоочередного монтажа на блоках №№ 5-6, а также обеспечение процесса сооружения рабочей документацией.

Как сообщалось, в июне „Росатом“ приступил к строительству энергоблока № 5 АЭС „Куданкулам“.

АЭС „Куданкулам“ возводится в Индии в рамках двустороннего соглашения от 20 ноября 1988 г. и дополнения к нему от 21 июня 1998 г. В 2002 г. началось строительство первых двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт.

Россия уже построила блоки №№ 1-2 АЭС „Куданкулам“. В июне 2017 г. Организация по регулированию в атомной сфере Индии (AERB) выдала разрешение на заливку первого бетона II очереди, включающей энергоблоки №№ 3-4 АЭС „Куданкулам“, генсоглашение о строительстве которой заключено в апреле 2014 г. Планируемая дата начала гарантийной эксплуатации энергоблоков №№ 3-4 — 2023 г. и 2024 г. В ходе ПМЭФ-2017 было подписано генеральное рамочное соглашение на строительство III очереди (блоки №№ 5-6) АЭС „Куданкулам“.

"Дорожная карта» по сотрудничеству в атомной энергетике между Россией и Индией предусматривает строительство в общей сложности 12 энергоблоков на территории Индии, в том числе на площадке «Куданкулам» — от 4 до 8 энергоблоков. Кроме того, достигнута договоренность о выделении Индией еще одной площадки под АЭС российского дизайна.