В Кузбассе почти 25 тыс. га брошенных земель вернули в сельхозоборот в 2021 году

© mcx.gov.ru

Проведённая в Кузбассе ревизия сельскохозяйственных земель, которые были брошены после распада СССР и не осваивались, позволила в 2021 году вернуть в оборот почти 25 тыс. га посевных площадей, на которых со следующего года будут выращивать зерновые и технические культуры.

С 2018 года селянам Кузбасса удалось вернуть в оборот более 67 тыс. га (из них 24,8 тыс. га в 2021 году — прим. ТАСС). Поставлена задача за ближайшие три года распахать еще 100 тыс. га бросовых земель. Эта работа, а также модернизация производства, в перспективе позволит значительно увеличить объемы собранного урожая, повысить рентабельность сельхозпредприятий, обеспечить селянам постоянные рабочие места и гарантировать продовольственную обеспеченность региона.

Региональные власти отмечают, что аграрии, которые увеличили свои посевные площади за счет ввода брошенных угодий, могут получить господдержку в виде областной субсидии. Деньги можно направить на возмещение до 90% затрат, понесенных при освоении неиспользуемых ранее земель. Из регионального бюджета на эти цели в 2021 году выделено 27,5 млн рублей. Субсидии получат 18 предприятий.

По данным Росстата, в 1990 году посевные площади в Кузбассе составляли 1,375 млн га. В текущем году фактически было засеяно на треть меньше — 902 тыс. га. На сегодня к категории земель сельскохозяйственного назначения относятся порядка 332 тыс. га неосвоенных площадей. Их ревизия поможет активнее вводит брошенные земли в оборот и засеивать культурами.