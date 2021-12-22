В Липецкий авиацентр ВКС поступила партия бомбардировщиков Су-34

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В дислоцированный в Липецке Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России поступила партия бомбардировщиков Су-34. Экипажи Воздушно-космических сил выполнили перелет из Новосибирской области на аэродром постоянного базирования. Они преодолели около четырех тыс. км. Перебазирование осуществлялось без промежуточных посадок.

Предварительно специалисты ВКС провели комплексный прием авиационной техники на заводе-изготовителе, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы узлов и агрегатов, систем и механизмов в различных режимах на земле и в воздухе.

В ближайшее время самолеты будут задействованы по предназначению в рамках зимнего периода обучения.