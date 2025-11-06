Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала армии новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.Эти самолеты предназначены для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Машины также могут осуществлять воздушную разведку.

«Су-34 стал одним из символов ударной мощи российской фронтовой авиации. Этот самолет отличается надежностью, впечатляющей дальностью полета и универсальным спектром вооружения — от авиабомб до высокоточных ракет. В боевых условиях машина способна одновременно уничтожать воздушные цели и наносить выверенные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры», — сказали в Ростехе.

Военные летчики отмечают, что Су-34 чрезвычайно востребованы в войсках и зарекомендовали себя в зоне СВО с наилучшей стороны.

«Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», — отметил пилот ВКС России.

Инженеры ОАК продолжают работать над совершенствованием стоящих на вооружении авиационных комплексов, в том числе по результатам их боевого применения в ходе спецоперации. Это позволяет делать самолеты еще более эффективными для решения текущих и перспективных задач.