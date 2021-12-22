У-УАЗ поставил в Казахстан все запланированные на 2021 год комплектующие для локализованной сборки

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Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал заключительные вертолетокомплекты в рамках первого этапа локализации производства гражданского вертолета Ми-8АМТ/Ми-171Е в Республике Казахстан.

Поставка осуществлена в рамках трехстороннего соглашения между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и холдингом «Вертолеты России» на организацию крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е. Договором, заключенным в 2019 году, предусмотрена поставка 17 вертолетокомплектов до 2023 года, четыре из них переданы холдингом в 2021 году.

Сборка и адаптация вертолетов под требования заказчика выполняется на авиаремонтном заводе № 405 в городе Алма-Аты, который имеет компетенции в вопросах ремонта и сопровождения жизненного цикла вертолетов типа Ми-8 в Центрально-Азиатском регионе.

«Завод сертифицирован казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов Ми-8/171. Сегодня предприятие значительно расширило компетенции по финальной сборке, окраске, дооснащению машин в соответствии с требованиями покупателей. Такой формат сотрудничества свидетельствует о высоком уровне доверия и промышленной кооперации, и мы готовы продолжить развитие этого партнерства с нашими казахстанскими коллегами», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Шесть вертолетов Ми-8АМТ, собранных Авиаремонтным заводом № 405, в рамках локализации производства в Республике Казахстан, уже облетаны и переданы эксплуатанту — Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Еще один вертолетокомплект Ми-171Е находится в процессе сборки.

Основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е в Казахстане выступают Министерство по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия МВД. Вертолеты предназначены для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач.

Казахстан — давний партнер холдинга «Вертолеты России», в стране эксплуатируется несколько десятков вертолетов типа Ми-8. Кроме того, республика стала первым зарубежным эксплуатантом вертолета Ми-171А2.