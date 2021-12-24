Более 100 км федеральной трассы «Лена» в Якутии и Амурской области привели к нормативам

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В 2021 году еще 29 км с гравийно-щебеночным покрытием перевели в асфальтобетон.

В ходе капитального ремонта трехслойное покрытие из асфальтобетона устроили на участке с 783 по 793 км. Здесь также обеспечили водоотвод с проезжей части, построили площадку отдыха с беседкой, туалетами и металлической эстакадой для осмотра автомобилей.

Три гравийно-щебеночных разрыва, расположенных близ села Улу (км 900 — км 916), перевели в твердое покрытие в ходе работ по ремонту. Эти же работы выполнили на участках трассы с 957 по 959 км и с 968 по 970 км. Протяженность участков федеральной трассы А-360 «Лена» с асфальтобетонным покрытием составляет сегодня 972 км (при ее общей длине — 1157 км). Работы на оставшихся участках (185 км) планируется закончить к 2024 году.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

Помимо этого, работы провели еще на четырех участках трассы с твердым покрытием в Якутии. Так, с месячным опережением графика отремонтировали участок трассы в черте города Томмот (км 712 — км 718). Здесь дорожники уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и отремонтировали пять водопропускных труб. Еще два отрезка трассы (с 690 по 702 км) привели к нормативным показателям в ходе ремонта и капитального ремонта. Кроме того, отремонтировали участок с 319 по 321 км, проходящий через поселок Иенгра Нерюнгринского района. Специалисты обустроили двухслойное асфальтобетонное покрытие, организовали систему водоотвода, отремонтировали две трубы, обустроили семь примыканий. Также капитально отремонтировали мостовой переход через ручей на 543-м км, а на шести участках общей протяженностью 47 км произвели устройство защитных слоев по технологии «Сларри-Сил» из литых эмульсионно-минеральных смесей.

В Амурской области отремонтировали участок трассы с 247 по 258 км. Помимо этого, в регионе обновили 39-метровый мост через ручей Сосновский (км 142) и водопропускную трубу (км 124).

В целях повышения безопасности дорожного движения на всех указанных участках в обоих регионах выполнен комплекс работ по обустройству: установлено барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесена горизонтальная разметка.

Федеральная трасса А-360 «Лена» (Невер — Якутск), общая протяженность которой составляет 1157 км, проходит по территории двух районов Амурской области и четырем улусам Республики Саха (Якутия), на ней расположено 107 мостов и 1024 водопропускных труб. Автодорога находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена».