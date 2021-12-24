Балтийский завод передал заказчику первый серийный ледокол проекта 22220 «Сибирь»

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24 декабря на Балтийском заводе (входит в состав ОСК) состоялась церемония подписания акта приема-передачи первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220. Церемония прошла на борту новейшего судна.

Подписи под актом приема-передачи поставили генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. По традиции, директор по производству Балтийского завода вручил капитану атомного ледокола бутылочное горлышко от шампанского, разбитого в день спуска судна на воду, а также портрет крестной матери — Татьяны Голиковой. После подписания акта приема-передачи атомоход «Сибирь» вошел в состав атомного ледокольного флота России.

«Хочу поблагодарить коллектив „Атомфлота“, который строил и испытывал с нами этот ледокол. Ледокол уйдет, но „Балтийский завод“ на нем останется: мы будем помогать вам его эксплуатировать, обеспечивать запчастями. Надеюсь, вам понравится результат нашей совместной работы», — отметил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.

«Ввод в эксплуата­цию первого серийного универсального ато­много ледокола „Сиби­рь“ укрепит позиции Росатомфлота в Аркти­ческом регионе. В атомоходах проекта 22220 воплощен успеш­ный опыт судостроите­лей и моряков. Мы ув­ерены, что эффективн­ая эксплуатация данн­ых судов станет опре­деляющим фактором ус­тойчивого развития судоходства в акватор­ии Северного морского пути», — заявил генеральный директор Атомфлота Мустафа Кашка.

«Установка на строительство атомного ледокольного флота — это и заявка на высокий уровень экологичности судов. Особенно с учетом ноябрьской конференции по климату в Глазго, где мировое сообщество пришло к важному решению, что в основе низкоуглеродного энергетического баланса должна быть и атомная энергетика» — прокомментировал событие генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Универсальный атомный ледокол «Сибирь» — второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Кроме «Сибири» на предприятии ведётся строительство ещё трёх атомоходов проекта — это ледоколы «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.