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1 день назад 4406
Bionysheva_Elena Судостроение и судоходство

На Балтийском заводе начали испытания круизного лайнера «Владимир Жириновский»

© www.bz.ru

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» вышел на заводские ходовые испытания. Судно, построенное на Балтийском заводе (входит в ОСК), покинуло достроечную стенку и направилось в акваторию Финского залива. Осенью 2026 года его должны передать заказчику.

Испытания рассчитаны на неделю. За это время специалисты проверят главные дизельные генераторы на всех режимах — от 20 до 110% мощности, системы связи и навигации, управляемость с ходовой рубки и с местных постов. Также протестируют общесудовые системы: водоснабжение, стоки, пожарные установки и вентиляцию энергоотсеков.

На борту находятся работники завода, представители контрагентов по оборудованию, Российского морского регистра судоходства и заказчика. После первой недели испытаний лайнер вернётся на завод для достройки.

Второй этап предусматривает выход в море для проверки маневренности. Кроме того, на этом этапе измерят освещённость, шум и вибрацию — для пассажирского судна эти параметры критичны, сообщили в пресс-службе Балтийского завода.

Перед выходом на испытания на судне прошла церемония освящения. Её провёл священник Николо-Богоявленского морского собора отец Виталий Дементьев.

«Владимир Жириновский» — четырёхпалубный лайнер на 310 пассажиров. На борту будут рестораны, бары, бассейны и спа-салоны. Это первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет. После ввода в эксплуатацию оно сможет выходить в круизы по внутренним водным путям с выходом в Чёрное, Азовское и Каспийское моря.

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Источник: www.bz.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара vlTepes28.07.26 15:39:04
    Это первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет.

    Радует. А то гдровские до сих пор ходят — Александр Радищев, например. Я на нем 40 лет назад отдыхал, он уже тогда был не самой первой свежести, но в отличном состоянии. А сейчас представить трудно.

    Отредактировано: vlTepes~15:39 28.07.26
    #1319798