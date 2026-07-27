Круизный лайнер «Владимир Жириновский» вышел на заводские ходовые испытания. Судно, построенное на Балтийском заводе (входит в ОСК), покинуло достроечную стенку и направилось в акваторию Финского залива. Осенью 2026 года его должны передать заказчику.

Испытания рассчитаны на неделю. За это время специалисты проверят главные дизельные генераторы на всех режимах — от 20 до 110% мощности, системы связи и навигации, управляемость с ходовой рубки и с местных постов. Также протестируют общесудовые системы: водоснабжение, стоки, пожарные установки и вентиляцию энергоотсеков.

На борту находятся работники завода, представители контрагентов по оборудованию, Российского морского регистра судоходства и заказчика. После первой недели испытаний лайнер вернётся на завод для достройки.

Второй этап предусматривает выход в море для проверки маневренности. Кроме того, на этом этапе измерят освещённость, шум и вибрацию — для пассажирского судна эти параметры критичны, сообщили в пресс-службе Балтийского завода.

Перед выходом на испытания на судне прошла церемония освящения. Её провёл священник Николо-Богоявленского морского собора отец Виталий Дементьев.

«Владимир Жириновский» — четырёхпалубный лайнер на 310 пассажиров. На борту будут рестораны, бары, бассейны и спа-салоны. Это первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет. После ввода в эксплуатацию оно сможет выходить в круизы по внутренним водным путям с выходом в Чёрное, Азовское и Каспийское моря.