В России провели залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон»
24 декабря в 5-30 утра Российские вооружённые силы впервые осуществили залповый пуск ракет «Циркон». Испытания проведены успешно.
«Циркон» имеет возможность полёта на скорости до 9 Махов и дальности свыше 1 тыс. километров. В лагере потенциального неприятеля сомневаются в возможности их перехвата. В этой связи залповый запуск ракет данного типа в состоянии «обескровить» крупные корабельные группировки противника.
«Циркон» является одним из наиболее приоритетных средств поражения, в связи с чем новые и модернизируемые боевые корабли ВМФ России получают на вооружение пусковые установки, предназначенные для его запуска.
Соответствующие ПУ уже установлены на таких вымпелах как тяжёлый крейсер «Адмирал Нахимов», который на Западе называют «самым грозным кораблём в мире». Могут применять «Циркон» и подводные носители, например, атомные подлодки проекта «Ясень-М».
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