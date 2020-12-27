Краснодарский ЮЗТС за год в полтора раза увеличил объемы производства

На Южном заводе тяжелого станкостроения подвели итоги 2021 года.

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Станкостроительный завод ЮЗТС был основан пять лет назад на базе легендарного станкостроительного завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Продукция предприятия востребована во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, авиастроение и металлургию. ЮЗТС сотрудничает с заказчиками как на российском рынке, так и за рубежом.

За прошедшие 12 месяцев потребителям было отгружено продукции на сумму более 450 миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. За этот период выпущено 8 единиц станочного оборудования, в том числе 4 станка с ЧПУ и 2 обрабатывающих центра.

Сейчас в производстве находится более 20 тяжёлых станков и обрабатывающих центров. Предприятие дает рабочие места 150-ти квалифицированным сотрудникам и в ближайшие годы их количество планируется удвоить.

ЮЗТС завершил 2021 год сдачей уникального станка для Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». Впервые в истории завода было изготовлено оборудование, оснащенное системой числового программного управления (ЧПУ) с подтвержденным статусом российского производителя. Для выполнения требований заказчика был внесен ряд изменений в конструкцию серийной линии ЮЗТС и переработаны базовые детали.

Ранее ЮЗТС отгрузил питерскому концерну «Океанприбор» другую свою инновационную разработку, аналогов которой не производится ни в России, ни в СНГ. Предприятие, объединяющее научный и производственный потенциал страны в области гидроакустики, приобрело в рамках госконтракта обрабатывающий центр модели VC 32 Gantry Machine.

Оборудование этой серии предназначено для высокоточной обработки крупногабаритных деталей особо сложной формы. Вес детали может доходить до 50 тонн, а точность обработки составит несколько микрометров.

В планах ЮЗТС в 2022 году довести выручку до 750 миллионов рублей, продолжив выпуск тяжёлых станков и обрабатывающих центров, а также осваивая новые виды продукции, — сообщили в пресс-службе завода.

Обзорный видеоролик о работе станкостроительного завода ЮЗТС в 2021 году см. по ссылке: ©Видео с youtube.com