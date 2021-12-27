В Курске строители передали медикам новый инфекционный корпус ОМКБ
В Курске состоялось долгожданное и знаковое событие: строители передави врачам новый инфекционный корпус облбольницы.
Новый корпус стал частью единого медицинского комплекса областной больницы. Он построен по самым современным стандартам оказания медицинской помощи и необходим для оказания экстренной круглосуточной помощи пациентам с коронавирусом.
Общая площадь клиники — 22,9 тысяч м2. Помощь пациентам будут оказывать около 600 человек. Круглосуточный стационар рассчитан на 232 койки.
За год здесь смогут поправить здоровье более 3,5 тыс. пациентов с тяжелыми формами инфекционных заболеваний, а максимальный резерв центра — 5 150 пациентов.
Здесь предусмотрено семь отделений: приемное с клинико-диагностическими кабинетами, эндоскопией и залом компьютерной томографии; реанимации и интенсивной терапии на 24 койки, хирургическое с двумя современными операционными; для лечения пациентов с кардиологической и неврологической патологией, два инфекционных.
Напомним, что за основу был взят проект казанского госпиталя.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.