В Курске строители передали медикам новый инфекционный корпус ОМКБ

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В Курске состоялось долгожданное и знаковое событие: строители передави врачам новый инфекционный корпус облбольницы.

Новый корпус стал частью единого медицинского комплекса областной больницы. Он построен по самым современным стандартам оказания медицинской помощи и необходим для оказания экстренной круглосуточной помощи пациентам с коронавирусом.

Общая площадь клиники — 22,9 тысяч м2. Помощь пациентам будут оказывать около 600 человек. Круглосуточный стационар рассчитан на 232 койки.

За год здесь смогут поправить здоровье более 3,5 тыс. пациентов с тяжелыми формами инфекционных заболеваний, а максимальный резерв центра — 5 150 пациентов.

© gtrkkursk.ru

Здесь предусмотрено семь отделений: приемное с клинико-диагностическими кабинетами, эндоскопией и залом компьютерной томографии; реанимации и интенсивной терапии на 24 койки, хирургическое с двумя современными операционными; для лечения пациентов с кардиологической и неврологической патологией, два инфекционных.

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Напомним, что за основу был взят проект казанского госпиталя.

© gtrkkursk.ru

© dddkursk.ru