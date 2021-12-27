ССК «Звезда» начал строительство шестого танкера-газовоза СПГ ледового класса ARC 7

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Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке стали для шестого судна в серии танкеров-газовозов СПГ ледового класса ARC 7. Торжественная церемония состоялась в блоке корпусных производств. Первая деталь была вырезана на высокотехнологичном плазменном станке в присутствии представителей судоверфи, заказчика и российского морского регистра судоходства.

Строительство судов-газовозов — один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении. ССК «Звезда» обладает уникальным для российских судоверфей оборудованием и передовыми технологиями мирового уровня, которые позволяют реализовать такие проекты. ССК «Звезда» получила международную лицензию и стала единственной российской верфью, которая может строить СПГ-газовозы с мембранной системой хранения Mark 3

Танкеры-газовозы СПГ ледового класса ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях. Длина судна — 300 м, ширина — 48,8 м, вместимость грузовых танков — 172,6 тыс м3. Данные суда отличаются повышенной экологической безопасностью — в качестве основного топлива они используют сжиженный природный газ.

Конструкция судна-газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м. Мощность силовой установки газовоза составляет 45 МВт. Судно оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, производство которых локализовано в Большом Камне на совместном предприятии НК «Роснефть» и компании GE.

Танкеры-газовозы строятся в интересах ПАО «НОВАТЭК» для проекта «Арктик СПГ-2». Финансирование на строительство новых судов предоставит ВЭБ.РФ. ССК «Звезда» и компании Группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство 15 арктических судов-газовозов, предназначенных для транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Северного морского пути. Суда будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров ПАО «Совкомфлот» (на пилотное судно) и ООО «СМАРТ СПГ» (дочернее предприятие Группы компаний «Совкомфлот» и «НОВАТЭК», на остальные 14 судов серии) с ООО «Арктик СПГ 2» (дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК»).