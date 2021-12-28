В Ульяновской области запустили новое производство усовершенствованных зеркал

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Крупный производитель зеркал — компания «Призма» — запустила в Димитровграде Ульяновской области новое производство усовершенствованных зеркал для автомобилей «АвтоВАЗа». Это стало возможным благодаря льготному займу Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

На новом производстве налажен выпуск современных эргономичных зеркал с электроскладыванием, обогревом, датчиком температуры, электроприводом регулировки зеркального элемента, боковым указателем поворота с применением световода, улучшенным обзором и современным дизайном. Мощность производства составляет 240 тысяч зеркал в год.

Инвестиции в создание нового производства составили 112 млн рублей, из них 76 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). В рамках реализации проекта создано 20 высокопроизводительных рабочих мест.

На сегодняшний день, по данным компании, рынок автозеркал в России оценивается в 5 млрд рублей, из них порядка 50% занимают зарубежные производители. В результате реализации проекта предприятие заместит до 12% импорта.

В декабре 2021 года компания подписала контракт на поставку автомобильных зеркал на «АвтоВАЗ». Благодаря унифицированной конструкции изделия можно устанавливать на многие популярные модели, включая «Весту» и «Ларгус».

В сентябре 2021 года Фонд развития промышленности одобрил «Призме» еще один заем по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». Общий бюджет проекта составит 32,7 млн рублей, из них ФРП профинансирует 15,4 млн рублей, а региональный фонд Ульяновской области — 6,6 млн рублей.

Второй проект позволит встроить участок лазерной резки в линию по производству зеркальных элементов. После лазерной резки зеркало получается без дефектов, без микросколов и микротрещин, в отличии от используемой сейчас механической резки.