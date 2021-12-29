Первая в России Мобильная подстанция 40 МВА

В конце 2021 года компания «СПЕЦЭНЕРГО» завершила масштабный проект по изготовлению первой в России мобильной модульной подстанции (ММПС) на класс напряжения 110/10(6) кВ единичной трансформаторной мощности 40 МВА.

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Необходимость применения подобных ММПС продиктована высокой загрузкой стационарных трансформаторных подстанций, отключение которых создает большую угрозу социально значимым и особо ответственным объектам.

При разработке данного технического решения компания «СПЕЦЭНЕРГО» опиралась на многолетний накопленный опыт в части производства ММПС. Размещение силового трансформатора такой мощности на подвижной платформе требовало детальной проработки каждого элемента на динамическую и вибрационную устойчивость, которые возникают в процессе перевозки ММПС, а также дополнительное крепление активной части внутри трансформатора. Специалистами «СПЕЦЭНЕРГО» были разработаны специальные полуприцепы тяжеловозы универсального исполнения с усиленными несущими лонжеронами, которые соответствуют требованиям ГИБДД для движения по дорогам общего пользования.

Климатическое исполнение трансформаторной подстанции, применяемые материалы и комплектующие изделия позволяют осуществлять ее эксплуатацию в экстремальных климатических условиях ХЛ1 в соответствии с ГОСТ.

© specenergo.com

ММПС состоит из двух модулей — высокого и низкого напряжения, общим весом около 100 тонн. В модуле высокого напряжения установлен мобильный трансформатор 40 МВА и комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кВ. В модуле низкого напряжения установлено комплектное распределительное устройство (КРУ), для подключения потребителей по сети 10 и 6 кВ, общеподстанционный пункт управления (ОПУ) со шкафами собственных нужд, центральной сигнализации, оперативного тока и защиты трансформатора, системы освещения, отопления, пожарной и охранной сигнализации. Оборудование установлено в блок-модуль для защиты оборудования от воздействия внешних факторов окружающей среды.

ММПС будет использоваться для организации системы электроснабжения потребителей Иркутска и Иркутской области по временной схеме, в периоды пиковых нагрузок, для разгрузки сетей, а также для электроснабжения на время проведения ремонтных и восстановительных работ стационарных подстанций.Компания «СПЕЦЭНЕРГО» непрерывно повышает свои технические навыки, внедряя инновационные технологии в области производства мобильных модульных подстанций. Одной из основных задач всегда остается совершенствование предлагаемых решений в части их соответствия современным критериям качества и удобства эксплуатации для наших заказчиков.